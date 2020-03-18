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Путина - в генсеки ООН: политолог Марат Баширов увидел новую возможность

18 марта 2020, 19:35  •  101 • Политика
Политолог Марат Баширов считает, что спокойное поведение Владимира Путина на фоне распространения коронавируса и отказ отменять его поездки могут усилить позиции. Путин может пойти хоть в генсеки ООН, добавил эксперт.
Все мировые лидеры резко сократили свои поездки и встречи на фоне распространения коронавируса, но только не президент России Владимир Путин. На эту деталь обратил внимание политолог Марат Баширов. Он видит в этом возможность только усилить позиции российского лидера.
"Рейтинг президента Путина после коронавируса в мире будет такой, что впору номинировать его на генсека ООН", - написал он в личном телеграм-канале "Политджойстик".
Добавим, накануне президент России Владимир Путин прямо сказал о мерах, предпринимаемых в стране, чтобы коронавирус не распространился массово. Всего в России, по данным на 18 марта, 114 заболевших, пять заболевших выздоровели. Тестов на коронавирус сделано более 116 тысяч.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и в мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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