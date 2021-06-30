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Путин знает больше: На чемпионате Европы украинцы забивают за Россию
30 июня 2021, 16:55 • 115 • Политика
Это не загадка и не сенсация — русские болеют за украинцев на ЧЕ–2020, руководствуясь железной логикой: раз на футбольном чемпионате не осталось сборной России, будем болеть за сборную, которая представляет хотя бы её часть и тоже говорит по-русски. Недостойное по отношению к России поведение украинских фанатов говорит о том, что для восстановления единства некоторых украинцев надо хорошо подлечить.
Кому-то может показаться странным, что во вчерашнем матче одной восьмой финала чемпионата Европы по футболу между сборными Украины и Швеции практически вся Россия желала победы украинской команде. Это происходило, несмотря на натянутость политических отношений, войну в Донбассе, скандал с формой украинской сборной с её сомнительной символикой и вульгарно-грубое поведение украинских фанатов, радостно издевавшихся на камеры над неудачным выступлением на чемпионате российской сборной, а то и задиравших пришедших вроде бы на «чужой» матч русских болельщиков.
Ответом России на это недостойное поведение стала трансляция матча по каналу «Россия 1», симпатизировавшие украинцам спортивные обозреватели.
— громко звучал ликующий голос футбольного комментатора на «России 1».
Я сам и все знакомые, с которыми удалось на этот счёт переговорить, болели за Украину и радовались каждому забитому в ворота шведов украинскому голу, хотя на днях, например, во Львове в пивной бесплатно наливали кружку пива за каждый пропущенный российской сборной гол, вызывавший у собравшейся там публики бурный восторг.
Что происходит?
Как всё это можно совместить и не стали ли русские по какой-то таинственной причине безнадёжными «толстовцами»? Конечно, нет. Тут налицо совсем другое: наглядное проявление разницы между реакцией на происходящее представителей тоталитарной, сформировавшейся при активнейшем участии внешних сил (поляки, австрийцы, немцы) на почве русофобии и сепаратизма политической секты «свидомых украинцев», временно утративших связь с единым русским народом, и этого самого триединого народа, включающего в себя великороссов, малороссов и белорусов. Это противоречие, являющееся также следствием политики большевиков по дроблению и закабалению русского народа, — между искусственным и природным, негативным и позитивным, больным и здоровым.
Хамское поведение украинских фанатов вызывает поэтому не столько гнев, сколько жалость насчёт того, до какого скотства и морального падения они себя довели, а также понимание у большинства русских того, что это не природные враги, а заболевшие соплеменники, которых надо по политической части лечить и обязательно вылечить. Поведение русских болельщиков в этой ситуации абсолютно понятно и объяснимо, ибо в нём железная логика — раз на ЧЕ–2020 не осталось сборной России, будем болеть за сборную, которая представляет хотя бы её часть и тоже говорит по-русски.
Почему так?
Это происходит оттого, что Россия не делает различия между русскими и украинцами, которые так перемешались друг с другом и генетически отличаются между собой не больше, чем жители различных регионов огромной страны. Причём не только в быту, но и на высшем уровне. Об этом постоянно говорит, например, президент России Владимир Путин. Поднял он эту тему и в среду — в ходе своей прямой линии, несколько раз повторив, что не считает «недружественным» украинский народ, а считает его частью народа русского, что надо дорожить этим единством, так как дробление, в чём заинтересованы враги России, опасно. «Недружественными» Путин назвал украинские власти, отдавшие свой народ под «полное внешнее управление» США, отчасти — Германии и Франции. Лидер России также констатировал, что везде, к сожалению,
Природа России такова, что людей такого типа в ней немного, с ней поэтому всё в порядке. Одна из важнейших задач на сегодня состоит в том, чтобы Украина, избавившись от несущих упадок и запустение сепаратистских иллюзий, ложного антирусского национализма заняла в обозримом будущем в России своё достойное место. Как показал ЧЕ–2020, русские к этому уже готовы, украинцы пока нет. Но это только пока, так как тенденция — вполне обнадёживающая.
Как же хорошо и верно написал о природе и тех, и других Николай Васильевич Гоголь:
Действительно, в футбол украинцы, пожалуй, играют лучше. На нынешнем чемпионате Европы по крайней мере, а вот своё дееспособное государство построить не могут. И во многом, между прочим, потому, что в глубине души понимают: оно не нужно, раз есть Россия.
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