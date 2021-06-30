Путин знает больше: На чемпионате Европы украинцы забивают за Россию

Это не загадка и не сенсация — русские болеют за украинцев на ЧЕ–2020, руководствуясь железной логикой: раз на футбольном чемпионате не осталось сборной России, будем болеть за сборную, которая представляет хотя бы её часть и тоже говорит по-русски. Недостойное по отношению к России поведение украинских фанатов говорит о том, что для восстановления единства некоторых украинцев надо хорошо подлечить.

Кому-то может показаться странным, что во вчерашнем матче одной восьмой финала чемпионата Европы по футболу между сборными Украины и Швеции практически вся Россия желала победы украинской команде. Это происходило, несмотря на натянутость политических отношений, войну в Донбассе, скандал с формой украинской сборной с её сомнительной символикой и вульгарно-грубое поведение украинских фанатов, радостно издевавшихся на камеры над неудачным выступлением на чемпионате российской сборной, а то и задиравших пришедших вроде бы на «чужой» матч русских болельщиков.

Ответом России на это недостойное поведение стала трансляция матча по каналу «Россия 1», симпатизировавшие украинцам спортивные обозреватели.

Всё, всё — сборная Украины в четвертьфинале чемпионата Европы!

— громко звучал ликующий голос футбольного комментатора на «России 1».

Я сам и все знакомые, с которыми удалось на этот счёт переговорить, болели за Украину и радовались каждому забитому в ворота шведов украинскому голу, хотя на днях, например, во Львове в пивной бесплатно наливали кружку пива за каждый пропущенный российской сборной гол, вызывавший у собравшейся там публики бурный восторг.

Что происходит?

Как всё это можно совместить и не стали ли русские по какой-то таинственной причине безнадёжными «толстовцами»? Конечно, нет. Тут налицо совсем другое: наглядное проявление разницы между реакцией на происходящее представителей тоталитарной, сформировавшейся при активнейшем участии внешних сил (поляки, австрийцы, немцы) на почве русофобии и сепаратизма политической секты «свидомых украинцев», временно утративших связь с единым русским народом, и этого самого триединого народа, включающего в себя великороссов, малороссов и белорусов. Это противоречие, являющееся также следствием политики большевиков по дроблению и закабалению русского народа, — между искусственным и природным, негативным и позитивным, больным и здоровым.

Хамское поведение украинских фанатов вызывает поэтому не столько гнев, сколько жалость насчёт того, до какого скотства и морального падения они себя довели, а также понимание у большинства русских того, что это не природные враги, а заболевшие соплеменники, которых надо по политической части лечить и обязательно вылечить. Поведение русских болельщиков в этой ситуации абсолютно понятно и объяснимо, ибо в нём железная логика — раз на ЧЕ–2020 не осталось сборной России, будем болеть за сборную, которая представляет хотя бы её часть и тоже говорит по-русски.

Почему так?

Это происходит оттого, что Россия не делает различия между русскими и украинцами, которые так перемешались друг с другом и генетически отличаются между собой не больше, чем жители различных регионов огромной страны. Причём не только в быту, но и на высшем уровне. Об этом постоянно говорит, например, президент России Владимир Путин. Поднял он эту тему и в среду — в ходе своей прямой линии, несколько раз повторив, что не считает «недружественным» украинский народ, а считает его частью народа русского, что надо дорожить этим единством, так как дробление, в чём заинтересованы враги России, опасно. «Недружественными» Путин назвал украинские власти, отдавшие свой народ под «полное внешнее управление» США, отчасти — Германии и Франции. Лидер России также констатировал, что везде, к сожалению,

хватает узколобых людей и крайних националистов, действующих от чистого сердца, но не от большого ума, результат их работы — разрушительный.

Природа России такова, что людей такого типа в ней немного, с ней поэтому всё в порядке. Одна из важнейших задач на сегодня состоит в том, чтобы Украина, избавившись от несущих упадок и запустение сепаратистских иллюзий, ложного антирусского национализма заняла в обозримом будущем в России своё достойное место. Как показал ЧЕ–2020, русские к этому уже готовы, украинцы пока нет. Но это только пока, так как тенденция — вполне обнадёживающая.

Как же хорошо и верно написал о природе и тех, и других Николай Васильевич Гоголь:

Скажу вам, что я сам не знаю, какова у меня душа, хохлацкая или русская. Знаю только то, что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни русскому перед малороссиянином. Обе природы щедро одарены Богом и, как нарочно, каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой.

Действительно, в футбол украинцы, пожалуй, играют лучше. На нынешнем чемпионате Европы по крайней мере, а вот своё дееспособное государство построить не могут. И во многом, между прочим, потому, что в глубине души понимают: оно не нужно, раз есть Россия.