Путин жёстко осадил Мэй за Скрипалей: "Хочу, чтобы все это запомнили"

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, о чём британский премьер-министр Тереза Мэй говорила с Владимиром Путиным наедине на G20. Оказалось, что в открытую она не решилась спросить про отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Провокационный вопрос Мэй озвучила лишь тет-а-тет.

О том, как осадил британского премьера, Владимир Путин рассказал лично в ходе своей итоговой пресс-конференции в Осаке.

По его словам, Мэй "настроена жёстко" в вопросе отравления в Солсбери.

"Но здравый смысл должен восторжествовать", - уверен Путин, отметив, что необходимо восстанавливать отношения между Москвой и Лондоном после этого инцидента.

При этом он очень чётко поставил британского премьера на место, напомним об ответе России на подобные провокации.