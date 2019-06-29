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Путин жёстко осадил Мэй за Скрипалей: "Хочу, чтобы все это запомнили"

29 июня 2019, 16:09  •  20 • Политика
Президент России Владимир Путин, комментируя свой разговор с британским премьером Терезой Мэй, посвящённый отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, жёстко осадил и Лондон, и других "партнёров" Москвы. "Наши действия всегда будут зеркальными, - подчеркнул Путин. - Хочу, чтобы все это запомнили".
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, о чём британский премьер-министр Тереза Мэй говорила с Владимиром Путиным наедине на G20. Оказалось, что в открытую она не решилась спросить про отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Провокационный вопрос Мэй озвучила лишь тет-а-тет.
О том, как осадил британского премьера, Владимир Путин рассказал лично в ходе своей итоговой пресс-конференции в Осаке.
По его словам, Мэй "настроена жёстко" в вопросе отравления в Солсбери.
"Но здравый смысл должен восторжествовать", - уверен Путин, отметив, что необходимо восстанавливать отношения между Москвой и Лондоном после этого инцидента.
При этом он очень чётко поставил британского премьера на место, напомним об ответе России на подобные провокации.
"Наши действия в отношении партнёров всегда будут зеркальными, - подчеркнул глава государства. - Как к нам относятся, так и мы будем относиться. Хочу, чтобы все это запомнили".

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