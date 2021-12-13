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Путин жестко потребовал от Байдена вернуть дипсобственность России

13 декабря 2021, 14:55  •  159 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
В МИД РФ рассказали о разговоре президентов
Заместитель руководителя российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков раскрыл некоторые подробности телефонного разговора между Владимиром Путиным Джо Байденом. По словам замглавы МИД, президент РФ потребовал у своего американского коллеги вернуть государственную дипломатическую собственность. 
Чиновник рассказал журналистам, что беседа президентов России и США прошла в довольно жесткой форме. Российский лидер выдвинул хозяину Белого дома свои требования по возврату имущества, принадлежащего отечественным дипломатическим миссиям, работавшим в Штатах.
Заместитель министра иностранных дел уверен, что сама форма постановки вопроса привлекла дополнительное внимание американского президента. Меж тем, он подчеркнул, что Путин и Байден не достигли конкретных договоренностей в ходе разговора. 
Представитель МИД также отметил, что в США весьма недобросовестно относятся к имуществу, конфискованному у российских дипломатических миссий. По его словам, наша страна постоянно выражает озабоченность поведением американских властей и направляет в Госдепартамент США соответствующие ноты протесты.
"Нам эту собственность необходимо вернуть. Ее изъятие совершенно противозаконно, не укладывается ни в какие каноны", – заявил Рябков. 
Напомним, ранее украинский политолог Владимир Грановский подчеркнул, что президент США Джо Байден может спокойно поговорить с российским лидером Владимиром Путиным. Эксперт отметил, что глава Незалежной Владимир Зеленский на подобное не способен, так как по ряду причин боится встречаться с президентом РФ.

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