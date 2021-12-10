Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Есть разница. Байден сам сдал себя на встрече с Путиным
Байден подставил Офис Зеленского. В Киеве уже не ждут звонка главного "парт...
"Озабоченный" Украиной Макрон вывел из себя жителей Франции: "Хва...
До войны считаные часы? Провокация в Донбассе и жесткое заявление Путина
Главная / Политика

Путин жестко ответил Сокурову на предложение "отпустить" Кавказ из России

10 декабря 2021, 18:40  •  240 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Лидер нации призвал кинорежиссера не будить лихо по теме межнациональных отношений и хорошо подумать, прежде чем предлагать что-либо по вопросам государственного устройства
Заявление кинорежиссера Александра Сокурова о кризисе федеративности в России и его предложение "отпустить" всех, кто хотел бы "начинать жить своей жизнью" являются непрофессиональными и поэтому вызвали жесткую реакцию президента страны Владимира Путина. Такой комментарий по поводу вчерашнего спора на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека дал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.
"Президент достаточно жестко реагировал, потому что режиссер, к сожалению, очень непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы", – сказал изданию Daily Storm голос Кремля.
Песков отметил, что такого поведения глава государства "не терпит", о чем прямо деятелю культуры и сказал.
Напомним, накануне по видеосвязи из Санкт-Петербурга Сокуров объявил, что "на довольствии в нашем полку и Белоруссия, Южная Осетия, Абхазия". Также он заявил, что на Северном Кавказе вся власть в руках "коренных людей". По его словам, в республиках "все больше" не любят русских и с ними "хотят расстаться".
Путин категорически не согласился с точкой зрения кинорежиссера и назвал его длинный монолог манифестом и "набором страхов, которые есть у какой-то части наших граждан". Он отметил, что всенародное голосование по поправкам в Конституции продемонстрировало, что сепаратизма в России никто не хочет, включая чеченский народ, о котором говорил Сокуров.
Глава государства подчеркнул, что это только в НАТО хотят превратить нашу страну в "Московию".
"Что предлагаете? Разделить весь Дагестан или Карачаево-Черкесию? У нас две тысячи территориальных претензий по стране. Дорогой Александр Николаевич, вы хотите повторения Югославии на нашей территории?" – грозно спросил Путин.
При ответе верховного главнокомандующего народный артист РФ периодически пытался его прерывать своими репликами. Однако лидер нации упорно гнул свою линию, предлагал оппоненту быть спокойнее, поскольку у них не дискуссия, а обмен мнениями. Владимир Владимирович указал, что есть риск их спор превратить в "какое-нибудь ток-шоу", где все друг друга безостановочно перебивают.
Что касается темы межнациональных отношений в державе, президент призвал Сокурова быть здесь поосторожнее.
"Не буди лихо, как у нас говорят. К этому очень серьезно нужно относиться. И поверхностно вот так вот на всю страну об этом говорить непозволительно даже вам. Уверяю вас, это опасные игрушки", – подчеркнул Путин.
Он добавил, что прежде чем предлагать что-либо по вопросу федеративного устройства страны и кризису его устройства, "надо было хорошо подумать". Глава РФ пригласил Сокурова в гости, чтобы очно поразмышлять на заданную тему.

Ну, а мы добавим известную киноцитату из комедии "Иван Васильевич меняет профессию" про "кемску волость". Исключительно, чтобы разрядить обстановку.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



240
Источник
Похожие новости
10 декабря 2021, 01:10
До войны считаные часы? Провокация в Донбассе и жесткое заявление Путина
10 декабря 2021, 07:00
"Убивать будут по-настоящему": Депутат Рады предупредил о военной провокации против России
10 декабря 2021, 01:10
Корабль ВМС Украины остановил провокацию после звонка Зеленскому. Интересное совпадение
10 декабря 2021, 03:30
Русские пилоты перепугали Пентагон. США предпочли скрыть факт позора?
10 декабря 2021, 14:35
Путин тайно провёл две исторические спецоперации: Детали раскрыли только сейчас
10 декабря 2021, 07:00
"Корабль - лишь предлог": экс-сотрудник спецслужб США разоблачил провокацию с "Донбассом"
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 декабря 2021, 01:10
До войны считаные часы? Провокация в Донбассе и жесткое заявление Путина
10 декабря 2021, 07:00
"Убивать будут по-настоящему": Депутат Рады предупредил о военной провокаци...
10 декабря 2021, 01:10
Корабль ВМС Украины остановил провокацию после звонка Зеленскому. Интересное совпаден...
10 декабря 2021, 03:30
Русские пилоты перепугали Пентагон. США предпочли скрыть факт позора?
10 декабря 2021, 14:35
Путин тайно провёл две исторические спецоперации: Детали раскрыли только сейчас
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 декабря 2021, 19:05
На Украине заявили о правах на Сибирь и Дальний Восток
08 декабря 2021, 03:40
Есть разница. Байден сам сдал себя на встрече с Путиным
05 декабря 2021, 11:30
В "Нафтогазе" пожаловались на Россию из-за цены на газ для Молдавии и Словакии
04 декабря 2021, 08:40
Байден хамством ответил на предупреждение Путина: "Не признаю"
08 декабря 2021, 01:55
Три видео о призыве в армию, которые нельзя пропустить: "Я русский, и даже мне стало неловко"
10 декабря 2021, 01:10
До войны считаные часы? Провокация в Донбассе и жесткое заявление Путина
10 декабря 2021, 07:00
"Убивать будут по-настоящему": Депутат Рады предупредил о военной провокации против России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.