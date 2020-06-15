Путин жестами показал, как нужно "подкрутить" экономику страны

Президент России Владимир Путин поручил правительству оперативно внести дополнения в меры по поддержке граждан и экономики.

"Прошу коллег из правительства оперативно внести такие предложения, чтобы в системной работе по поддержке граждан и экономики не было пауз и технических сбоев. Чтобы все решения принимались своевременно, на опережение, так, как в большинстве случаев нам уже удавалось это сделать", - сказал президент России.

Кроме того, Владимир Путин обратил внимание чиновников как федерального, так и регионального уровня на тот факт, что реализация неотложных мер поддержки должна оставаться под их постоянным контролем.

"При этом нельзя снижать внимание к текущей работе, разумеется, тем более стратегических задач, к реализации наших планов и нацпроектов, - сказал Путин. - Вновь повторю, нам надо не просто восстановить экономику, а надо восстановить её с новым качеством, обеспечить высокую динамику развития. Эти вопросы долгосрочной повестки мы обсудим отдельно. С учётом этого предстоит работа над приоритетами бюджета на предстоящие три года".

Как добавили авторы канала "Вы слушали "Маяк", говоря о настройке системы помощи, Владимир Путин использовал жесты, показав, как следует "подкрутить" экономику России.