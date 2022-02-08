Путин жестами изобразил расширение НАТО к границам России

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что Москва категорически против расширения военного альянса.

На пресс-конференции после переговоров с Эммануэлем Макроном президент России Владимир Путин вновь объяснил позицию нашей страны по НАТО. В частности, отвечая на вопрос иностранного журналиста, Путин указал: Москва категорически против расширения военного блока.

Москва категорически против расширения НАТО на восток, потому что это представляет угрозу России, заявил президент. Глава государства даже жестами продемонстрировал, что расширение альянса ведётся к нашим границам, а не наоборот.

"Не мы же двигаемся к НАТО, а НАТО двигается к нам", - вновь пояснил Путин.

Он указал, что, придвинув свою военную инфраструктуру вплотную к нашим границам, НАТО и его государства-члены внезапно решили и "немножко поучить" Россию.

"<…> где и как нам размещать вооружённые силы, и считают возможным требовать не проводить запланированные манёвры и учения", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров.

Однако при таком раскладе возникает резонный вопрос: если все хотят мира, зачем размещать ударные системы у границ, уточнил Путин. Ответа от журналиста не последовало.