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Путин: Зеленский не может обеспечить развод сил и техники в Донбассе из-за националистов

11 октября 2019, 14:09  •  117 • Украина

АШХАБАД, 11 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в рамках разведения сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе, для реализации этой договоренности нужно проявление политической воли. Такое мнение высказал в пятницу президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ.

"Договорились о разводе сил, но никак действующий президент [Украины] не может обеспечить развод боевых подразделений и техники - ну не может. Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем. Армия не уходит", - отметил российский лидер. По его словам, представители ДНР и ЛНР уже дважды или трижды давали сигнал о готовности к разведению сил - запускали сигнальные белые ракеты, однако с украинской стороны ответа не было. "Националисты пришли туда и не дают [украинской] армии уйти", - еще раз подчеркнул президент РФ.

"Здесь нужно проявление политической воли", - уверен Путин.

"Поэтому поддерживать, считаю, нужно не конкретных людей, а проводимую ими политику", - добавил глава российского государства. Ранее в пятницу на саммите СНГ президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал лидеров стран Содружества поддержать действующую власть Украины.

Договоренность об отводе войск

На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны конфликта на востоке Украины договорились начать разведение сил в Золотом и Петровском. Как сообщал спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик, разведение должно было начаться 7 октября. Однако в этот день отвод войск так и не начался. Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что для начала процесса разведения необходим семидневный режим тишины. Между тем в республиках Донбасса напомнили, что на этот раз данное требование не было условием начала процесса разведения. В ЛНР срыв отвода войск украинской стороной связали с активизацией радикальных сил на Украине, которые провели в стране акции протеста, а затем прибыли в район населенного пункта Золотое с требованием отменить отвод ВСУ.

Разведение сил было перенесено на среду, 9 октября, однако и тогда украинская сторона не отреагировала на пуск сигнальной ракеты.

Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ в сентябре 2016 года. Документ предполагает создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской и Петровского (ДНР). На данный момент добиться разведения сил удалось только в районе Станицы Луганской. Разведение сил в Золотом и Петровском остается последним невыполненным условием для саммита "нормандской четверки".

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