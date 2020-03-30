|
Путин заявил про "особые требования" к работе аптек и магазинов в карантин
30 марта 2020, 22:35 • 45 • Политика
Путин объявил, что аптеки и магазины будут работать на особых условиях. "К ним сейчас должны предъявляться особые, повышенные требования безопасности", - сказал глава государства.
Аптеки и органы ЖКХ, а также продуктовые магазины будут работать в нерабочую неделю, но на особых условиях в связи с ситуацией, связанной с распространением коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что все структуры жизнеобеспечения продолжат функционировать, несмотря на объявленную в стране нерабочую неделю. Однако к этим структурам сейчас должны предъявляться особые, повышенные требования безопасности.
К структурам жизнеобеспечения президент отнёс магазины товаров первой необходимости, аптеки, системы ЖКХ, непрерывные производства, органы власти.
Напомним, что из-за ситуации, сложившейся в связи с распространением коронавирусной инфекции в Москве и Московской области, в столице и регионе был объявлен режим всеобщей самоизоляции. Жителям запрещено покидать жильё за исключением крайней необходимости.
45
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 марта 2020, 10:35
|
25 марта 2020, 05:35
|
24 марта 2020, 10:35
|
28 марта 2020, 02:35
|
30 марта 2020, 07:35
|
25 марта 2020, 22:35
|
27 марта 2020, 03:35