Путин заявил про "особые требования" к работе аптек и магазинов в карантин

Аптеки и органы ЖКХ, а также продуктовые магазины будут работать в нерабочую неделю, но на особых условиях в связи с ситуацией, связанной с распространением коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что все структуры жизнеобеспечения продолжат функционировать, несмотря на объявленную в стране нерабочую неделю. Однако к этим структурам сейчас должны предъявляться особые, повышенные требования безопасности.

"Также необходимо обеспечение персонала индивидуальными средствами защиты", - сказал Путин на совещании с полпредами.

К структурам жизнеобеспечения президент отнёс магазины товаров первой необходимости, аптеки, системы ЖКХ, непрерывные производства, органы власти.

Напомним, что из-за ситуации, сложившейся в связи с распространением коронавирусной инфекции в Москве и Московской области, в столице и регионе был объявлен режим всеобщей самоизоляции. Жителям запрещено покидать жильё за исключением крайней необходимости.