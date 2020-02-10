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Путин заявил об усилении турбулентности международной обстановки

10 февраля 2020, 16:09  •  79 • Политика
Президент России Владимир Путин поздравил дипломатов с профессиональным праздником. Российский лидер посоветовал им активнее работать над поддержанием стабильности и формированием миропорядка на фоне турбулентной международной обстановки.
«Международная обстановка становится более турбулентной, а значит требуются еще более активные действия, направленные на обеспечение стратегической стабильности, формирование справедливого миропорядка», — цитируют Путина на сайте Кремля в понедельник, 10 февраля.
Он отметил, что благодаря эффективной работе российского МИДа удалось добиться определенной стабилизации обстановки в Сирии.
Кроме того, ощутимые результаты были достигнуты в деле развития евразийской интеграции и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
По словам Путина, сейчас укрепляется сотрудничество с Китаем, Индией, с государствами Латинской Америки, на новый уровень выведен диалог со странами Африки.
«Уверен, что вы продолжите трудиться инициативно и творчески, отстаивая интересы России, способствуя укреплению ее авторитета на международной арене. Руководство страны будет и впредь уделять должное внимание материальному и ресурсному обеспечению дипломатической службы», — добавил российский лидер.
Ранее в этот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил дипломатов с профессиональным праздником. Он отметил, что сейчас на повестке дня усилия по сохранению мира, укрепление стратегической стабильности и политико-дипломатическое преодоление кризисов и конфликтов.

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