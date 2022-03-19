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Путин заявил об унизительном состоянии Крыма до присоединения к России

19 марта 2022, 04:10  •  24 • Политика
Крым надо было вытащить из того унизительного состояния, в котором республика находилась до присоединения к России. Об этом 18 марта заявил президент РФ Владимир Путин на митинге-концерте в «Лужниках», организованном по случаю восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией.
«Есть вещи, которые не видны сразу невооруженным взглядом. Они носят фундаментальный характер: газоснабжение, энергоснабжение, коммуналка, восстановление дорожной сети, строительство новых дорог, магистралей и новых мостовых переходов. Нужно было вытащить Крым из той унизительной позиции, из того унизительного состояния, в которое Крым и Севастополь были погружены, когда находились в составе другого государства, которое финансировало эти территории по так называемому остаточному принципу», — подчеркнул глава государства.
По его словам, Россия немало сделала для развития Крыма и Севастополя и продолжит реализовывать намеченные планы.
«Мы знаем, что надо делать дальше, как надо делать дальше, за счет чего. Мы обязательно реализуем все намеченные планы», — подчеркнул Путин.
Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией в восьмой раз отмечают 18 марта на Большой спортивной арене «Лужников». Во время мероприятия организаторы проведут телемост с жителями Севастополя.
Мероприятие проходит по инициативе Федерации независимых профсоюзов и Общественной палаты РФ. В программе запланировано выступление Григория Лепса, Полины Гагариной, Николая Расторгуева и группы «Любэ», других артистов из России, Украины и Донецкой Народной Республики.
17 марта российский лидер заявил, что воссоединение Крыма и России было правильным и своевременным решением. По его словам, о правильности такого решения свидетельствует то, что происходит сейчас в Донбассе. Глава государства напомнил, как крымчане и севастопольцы проявили мужество и патриотизм с февраля по март 2014 года. Тогда они «стеной встали на пути неонацистов и радикалов, у тех, кто организовал и совершил государственный переворот в Киеве».
Также в четверг в интервью «Известиям» глава республики Сергей Аксенов указал, что жители Крыма не испытывают никаких сожалений о сделанном выборе в пользу присоединения к РФ. Наоборот, с каждым годом они осознают, что это был «единственно правильный и единственно возможный выбор, который позволил избежать большой крови».
При этом глава республики подчеркнул, что санкциями крымчан пытаются наказать за свободный выбор, и это «проявление лицемерия, русофобии, абсолютно тоталитарный подход, который демонстрирует Запад».
Общенародный референдум, по итогам которого был подписан договор о вхождении в состав России двух новых субъектов, состоялся 16 марта 2014 года. Подавляющее большинство крымчан проголосовало за воссоединение полуострова с РФ. Документ был подписан 18 марта. По результатам голосования 96,77% граждан в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за воссоединение с Россией.
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