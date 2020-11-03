Путин заявил об уникальности ледокольного флота России

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Лидер напомнил об историческом лидерстве страны в Арктике

Россия является государством, обладающим уникальным ледовым флотом. Страна обязана всегда доказывать свое лидерство в этом направлении, заявил сегодня, 3 ноября, Владимир Путин во время торжественной церемонии поднятия флага на борту ледокола "Виктор Черномырдин".

Президент России поучаствовал в мероприятии спуска нового ледокольного судна на воду, который прошел в петербургском порту Морской фасад.

Глава государства отметил, что РФ исторически занимает первые позиции в покорении Арктики и изучении ее территорий. Страна должна постоянно держать свое первое место, модернизируя ледокольный флот и применяя для этого новейшие технологии, передает РИА "Новости".

На торжественном мероприятии также присутствовали глава Минтранса России Евгений Дитрих, губернатор Петербурга Александр Беглов и сын экс-главы правительства России Виталий Черномырдин.

"Виктор Черномырдин" представляет собой один из мощнейших ледоколов мира, оснащенный дизельным двигателем и электромоторами. Водоизмещение судна превышает 22 тысячи тонн. Гигант может развивать до 17 узлов и пробивать трехметровые льды при сплошном снежном поле с 20-сантиметровым слоем осадков. Ледокол разработан для проводки и буксировки кораблей в пределах Арктики и Антарктики.

Судно возведено на "Балтийском заводе". Заказчиком является "Росморпорт". Ледовые испытания машины будут проведены после сдачи "Черномырдина", так как для их прохождения необходимы определенные характеристики ледового покрова, которые бывают весной, сообщает "Интерфакс".

Ранее российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление о введении в эксплуатацию новейшего ледокола "Арктика" с декабря 2020 года.