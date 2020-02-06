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Путин заявил об ожидании в День Победы в Москве иностранных делегаций

06 февраля 2020, 04:54  •  49 • Политика
В Москве ждут на торжественные мероприятия по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны лидеров зарубежных государств и иностранные делегации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот в среду, 5 февраля.
«В мае мы ждем в Москве на торжественные мероприятия, посвященные великой Победе, лидеров зарубежных государств, иностранные делегации, чтобы почтить память миллионов погибших, отдать дань уважения ветеранам и продемонстрировать приверженность идеалам мира, свободы и справедливости», — приводит слова Путина «РИА Новости».
По словам российского лидера, именно такие идеалы были положены странами-победителями, участниками антигитлеровской коалиции в основу послевоенного мироустройства, закрепленного 75 лет назад в уставе ООН.
В 2020 году отмечается 75-летие окончания Второй мировой войны. Путин направил приглашения на празднование Дня Победы ряду мировых лидеров. Их приняли президенты Белоруссии, Франции, Сербии, Чехии, Киргизии, Кипра, Казахстана и Вьетнама. Президент США Дональд Трамп заявил о желании приехать на парад Победы, но свое присутствие не подтвердил. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о получении приглашения, но также пока не подтвердил своего участия в мероприятии.
Президент Украины Владимир Зеленский официально не подтверждал и не опровергал факта своего визита в Москву 9 мая.
В военном параде в честь Дня Победы на Красной площади в Москве покажут более 20 видов техники, которую раньше не привлекали для традиционного военного смотра. Парады пройдут 9 мая в 29 городах России.

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