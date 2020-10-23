Путин заявил об ответственности России за ситуацию в Карабахе

Россия чувствует на себе особую ответственность за ситуацию в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике, заявил глава государства Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

По его словам, связи России с Арменией и Азербайджаном отличаются от взаимоотношений этих стран с США и Турцией.

«Поэтому, конечно, мы чувствуем на себе особую ответственность и в этой связи должны вести себя очень аккуратно. Но в этом контексте для нас очень важна поддержка и со стороны Соединенных Штатов, и со стороны Франции, и со стороны других участников группы», — объяснил президент.

Он добавил, что Россия продолжит стремиться содействовать прекращению огня в НКР. Путин напомнил, что ранее в Москве были достигнуты договоренности о прекращении боевых действий на территории.

«К сожалению, удержать эту ситуацию не удалось. Будем к этому стремиться и дальше», — сказал российский лидер.

Ранее в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва прилагает активные усилия к прекращению военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта.

В этот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не исключает встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по Нагорному Карабаху в Москве.

В свою очередь, Пашинян отмечал, что вопрос Карабаха не имеет дипломатического решения. Он подчеркнул, что Ереван всегда говорил о готовности к решению проблемы на основе взаимного компромисса. Но ситуация сложилась так, что вещи, приемлемые для Армении, больше неприемлемы для Азербайджана.

20 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что Москва продолжает работу на дипломатическом уровне с Баку и Ереваном по поводу урегулирования ситуации с конфликтом в зоне Нагорного Карабаха.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. 9 октября в ходе переговоров в Москве стороны условились прекратить огонь с 10 октября, однако по факту этого не произошло.

18 октября вступило в силу новое гуманитарное перемирие, первая ночь в Степанакерте прошла спокойно. Однако и Армения, и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия и ведении обстрелов на линии соприкосновения.

Конфликт вокруг Карабаха разгорелся в 1988 году из-за решения автономии Нагорный Карабах покинуть Азербайджанскую ССР. Баку утратил контроль над регионом в период военного противостояния 1992–1994 годов, но до сих пор считает территорию своей.