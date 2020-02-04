Путин заявил об отсутствии уважения к людям у экс-главы Чувашии

Президент России Владимир Путин 4 февраля заявил, что у бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева, отправленного им в отставку, отсутствует чувство уважения к людям, которое является необходимым требованием для чиновника любого уровня.

«То, что я увидел в средствах массовой информации, привело меня к выводу о том, что бывший руководитель субъекта Федерации (Чувашии. — Ред.) лишен этого чувства уважения к людям. То, что я видел — это безобразие», — объяснил глава государства на встрече с представителями общественности в Череповце.

Путин также отметил, что ему ничего не известно о том, подозревался ли Игнатьев в коррупции.

«Насколько я представляю, претензий к нему со стороны правоохранительных органов нет», — цитирует главу государства ТАСС.

29 января Путин отправил Игнатьева в отставку в связи с утратой доверия. Пост главы Чувашии, в качестве временно исполняющего обязанности, занял депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Николаев.

За день до этого Игнатьева исключили из партии «Единая Россия». Именно так рекомендовала поступить партийная комиссия по этике. Там отметили, что глава республики «унизил честь и достоинство офицера, который спасает жизни людей».

В январе Игнатьев оказался действующим лицом сразу нескольких скандалов. Первый связан с призывом «мочить журналистов», сделанным Игнатьевым на мероприятии в честь Дня печати 20 января. Позже чиновник извинился за свои слова и объяснил, что имел в виду людей, называющих себя представителями СМИ, из других регионов.

24 января появилось видео с церемонии передачи новой пожарной техники сотрудникам МЧС в Чебоксарах. На кадрах видно, что Игнатьев заставил начальника пожарной части подпрыгивать за ключами, при этом оба смеялись. Несмотря на заверения регионального МЧС, что инцидент является не более чем дружеской шуткой, глава ведомства Евгений Зиничев поведение Игнатьева раскритиковал.