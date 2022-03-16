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Путин заявил об отсутствии у Киева настроя на поиск развязок в переговорах

16 марта 2022, 02:05  •  33 • Политика
Украина не показывает серьезного настроя на поиск взаимоприемлемых развязок в переговорах с Россией. Об этом во вторник, 15 марта, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем.
«Владимир Путин изложил принципиальные оценки ведущихся переговоров российских и украинских представителей по выработке договоренностей с учетом известных российских требований. При этом отмечено, что Киев не демонстрирует серьезный настрой на поиск взаимоприемлемых развязок», — сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее в этот день советник главы офиса президента Украины, член украинской делегации Михаил Подоляк сообщил о возобновлении консультаций в рамках переговоров России и Украины.
Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что переговоры России и Украины идут не так легко, как хотелось бы. По его словам, войти в систему компромисса не могут вопросы, касающиеся территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины.
В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры между Москвой и Киевом направлены на обеспечение нейтрального статуса Украины. Лавров подчеркнул, что Россия стремится остановить войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет ведет против жителей Донбасса.
7 марта завершился третий этап переговоров России и Украины в Беловежской Пуще. Встреча продлилась более трех часов. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, ожидания от переговоров не оправдались, подписать какие-либо документы по их итогам не удалось.
Предыдущие два этапа российско-украинских переговоров прошли 3 марта в Беловежской Пуще и 28 февраля в Гомельской области Белоруссии.
В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.
21 февраля Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».
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