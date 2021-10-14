Путин заявил об отсутствии решения по поводу участия в выборах 2024 года

Президент России Владимир Путин в интервью CNBC признался, что пока не решил, будет ли баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. Его слова приводит 14 октября пресс-служба Кремля.

«Да, Конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счет пока не принято», — подчеркнул Путин.

При этом он подчеркнул, что до следующих президентских выборов еще достаточно много времени, а разговоры на тему выборов и возможных преемников дестабилизируют ситуацию в стране.

«Ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее», — подчеркнул глава государства.

17 декабря 2020 года Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что еще не принял решение о том, пойдет ли он на выборы главы государства в 2024 году. В то же время он отметил, что у него есть формальное разрешение от граждан на этот шаг.

В том же месяце глава ЛДПР Владимир Жириновский назвал потенциальных кандидатов на пост президента России, в число которых он включил помимо действующего главы государства премьер-министра Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу, главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, главу Совета Федерации Валентину Матвиенко, а также главу Счетной палаты Алексея Кудрина.

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возможных преемниках Путина всегда вызывает повышенный интерес, однако, как правило, такие рассуждения ничем не подкреплены.