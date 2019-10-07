Путин заявил об отсутствии интереса к положению Зеленского

Президент России Владимир Путин заявил, что ему неинтересно положение, в котором оказался его украинский коллега Владимир Зеленский. Разговор главы государства с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом было показан в воскресенье, 6 октября, в эфире программы «Москва. Путин. Кремль» на телеканале «Россия 1».

«Я не знаю, мне это не интересно», — сказал российский лидер, отвечая на вопрос журналиста о положении украинского лидера. «Что об этом говорить. Вам следует спросить об этом его (Зеленского. — Ред.)», — добавил Путин.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ранее заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, пообещав лидеру США Дональду Трампу расследовать дело сына Джо Байдена, попал между молотом Демпартии США и наковальней Республиканской партии. У него непростое положение, сказал российский премьер.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонной беседы президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Глава Белого дома поручил сделать это, чтобы опровергнуть обвинения в давлении на украинского лидера, в чем его упрекали американские СМИ и неизвестный осведомитель из числа сотрудников разведки США.

Утверждалось, что Трамп просил Зеленского в обмен на финансовую помощь оказать содействие в расследовании против своего главного конкурента на президентских выборах 2020 года Джо Байдена и его сына Хантера, связанного с украинской газовой компанией. В США увидели в этом нарушения американского законодательства и начали процедуру импичмента Трампа.

Публикация стенограммы не подтвердила догадки противников миллиардера, минюст США не нашел оснований для проведения расследования. Зеленский, для которого инцидент также обернулся скандалом, тоже отрицал какое-либо давление на себя со стороны Трампа.