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Путин заявил об отсутствии альтернативы нормандскому формату
19 августа 2019, 20:24 • 4 • Украина
Альтернативы нормандскому формату переговоров по Украине не существует, заявил президент России Владимир Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Reuters
«По моему мнению, альтернативы нормандскому формату не существует. И безусловно, мы будем его поддерживать», — сказал Путин.
По его словам, он всегда считал, что любая встреча должна приводить к конкретным результатам.
«Нужно добиваться того, о чём мы договаривались раньше. Безусловно, добиваться, идти к этой цели», — подчеркнул глава государства.
Ранее в МИД Франции сообщили, что изменение нормандского формата не стоит на повестке дня.
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