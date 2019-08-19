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Путин заявил об отсутствии альтернативы нормандскому формату

19 августа 2019, 20:24  •  4 • Украина
Альтернативы нормандскому формату переговоров по Украине не существует, заявил президент России Владимир Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
 
Reuters
 

«По моему мнению, альтернативы нормандскому формату не существует. И безусловно, мы будем его поддерживать», — сказал Путин.

По его словам, он всегда считал, что любая встреча должна приводить к конкретным результатам.

«Нужно добиваться того, о чём мы договаривались раньше. Безусловно, добиваться, идти к этой цели», — подчеркнул глава государства.

Ранее в МИД Франции сообщили, что изменение нормандского формата не стоит на повестке дня.

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