Путин заявил об отсутствии альтернативы нормандскому формату

Альтернативы нормандскому формату переговоров по Украине не существует, заявил президент России Владимир Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

«По моему мнению, альтернативы нормандскому формату не существует. И безусловно, мы будем его поддерживать», — сказал Путин.

По его словам, он всегда считал, что любая встреча должна приводить к конкретным результатам.

«Нужно добиваться того, о чём мы договаривались раньше. Безусловно, добиваться, идти к этой цели», — подчеркнул глава государства.

Ранее в МИД Франции сообщили, что изменение нормандского формата не стоит на повестке дня.