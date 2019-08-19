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Путин заявил об осторожном оптимизме от переговоров с Зеленским
19 августа 2019, 20:24 • 5 • Украина
Российский лидер Владимир Путин в ходе совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции заявил, что контакты с украинским лидером Владимиром Зеленским внушают «осторожный оптимизм».
© Global Look Press / РИА Новости
«Я проинформирую господина президента о своих последних контактах с вновь избранным президентом Украины. Здесь есть некоторые вещи, которые можно обсуждать, которые внушают такой осторожный оптимизм», — заявил Путин.
7 августа состоялся телефонный разговор между Путиным и Зеленским.
Путин во время беседы подчеркнул, что для деэскалации конфликта в Донбассе надо исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населённых пунктов региона, что в итоге приводит к гибели мирного населения.
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