Путин заявил об особом спросе с чиновников за нарушения

С чиновников должен быть особый спрос, «как с владельца средства повышенной опасности». Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на медиафоруме «Общероссийского народного фронта» «Правда и справедливость».

Идущий на государственную службу человек должен понимать особую ответственность перед людьми, которая лежит на его плечах, отметил российский лидер. «С них спрос строже, чем с кого бы то ни было другого», — подчеркнул Путин.

Во всех странах законодатели исходят из того, что на чиновнике большая ответственность, поэтому он должен и отвечать по-особому, напомнил глава государства 16 мая, передает «РИА Новости».

Ранее в четверг Путину в ходе форума рассказали, что детская площадка в центре Рязани за 4 млн рублей так и не построена. Местные власти заплатили деньги и подписали акты приемки на несуществующий объект.

Это вызвало возмущение президента, он назвал произошедшее наглостью и поручил главе Следственного комитета Александру Бастрыкину разобраться в ситуации.