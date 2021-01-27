Путин заявил об опасности войны против всех

Владимир Путин. Фото:Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

В случае глобального конфликта мировая цивилизация погибнет

Президент России Владимир Путин выступил на сессии "Давосская повестка дня – 2021", организованной Всемирным экономическим форумом. В своей речи, произнесенной по видеосвязи, глава РФ отметил, что в 20 веке неготовность стран решать глобальные проблемы обернулась Второй мировой войной. Путин выразил надежду, что сейчас подобный горячий конфликт невозможен, иначе цивилизации пришел бы конец.

Однако, по словам лидера россиян, ситуация может развиваться непредсказуемо.

"Есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии, чреватым войной всех против всех",

– заявил Путин.

По его словам, система глобальной безопасности в мире деградирует. Ситуацию, которая сложилась, можно сравнить с той, что была в 1930-е годы. Как отметил глава РФ, цифровые гиганты уже начали конкурировать с государствами в некоторых направлениях.

"У общества возникает вопрос: насколько такой монополизм соответствует общественным интересам? Где грань между успешным глобальным бизнесом, востребованными сервисами, консолидации больших данных и попытками грубо, по своему усмотрению управлять обществом, подменять легитимные демократические институты. По сути, узурпировать или ограничивать естественные права человека и решать как жить, что выбирать, какую позицию высказывать. Мы все это видели только что в Штатах", – цитирует Путина телеграм-канал РБК.

Путин также затронул проблему социального расслоения в мире. Он считает, что главная задача всего мира – найти выход из бедности, решение социально-экономических проблем.

"Системные социально-экономические проблемы порождают такое недовольство, что это требует особого внимания, требует того, чтобы эти проблемы решались по существу",

– сказал Путин, добавив, что иллюзия, будто на эти вопросы можно закрыть глаза, опасна.

Решив вопрос с расслоением общества, мир избавится от проблемы миграции людей. Путин указал на то, что за последние 30 лет мировой ВВП стал больше в два раза, но в США возросло число бедных людей. Заработали при этом немалые суммы крупные транснациональные компании. То же самое произошло в Европе. Доходы же достались лишь одному проценту населения, а остальные люди не получили ничего. Доходы людей стагнируют. Есть четыре самых важных приоритета, считает президент. Это достойная зарплата, хорошее жилье, качественная медицина и образование.

Трансляцию выступления президента РФ вел телеканал RT.