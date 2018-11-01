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Путин заявил об опасности вмешательства в церковную жизнь на постсоветском пространстве

01 ноября 2018, 15:09  •  81 • Политика
Российский лидер участвует в пленарном заседании Всемирного русского народного собора. В первые минуты своей речи он говорил об опасности вмешательства в дела Церкви.
Президент России Владимир Путин участвует в пленарном заседании Всемирного русского народного собора, которое посвящено 25-летию образования этой организации. В своей речи российский лидер заявил, что считает опасным попытки вмешательства в церковную жизнь извне.
"...опасны попытки вмешательства извне в церковную жизнь на постсоветском пространстве и низведение стран до уровня вассалов", - заявил президент России.

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