Путин заявил об опасности вмешательства в церковную жизнь на постсоветском пространстве

Российский лидер участвует в пленарном заседании Всемирного русского народного собора. В первые минуты своей речи он говорил об опасности вмешательства в дела Церкви.

Президент России Владимир Путин участвует в пленарном заседании Всемирного русского народного собора, которое посвящено 25-летию образования этой организации. В своей речи российский лидер заявил, что считает опасным попытки вмешательства в церковную жизнь извне.