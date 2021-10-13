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Путин заявил об исчерпании Россией лимита на революции

13 октября 2021, 19:50  •  44 • Политика
Россия исчерпала свой лимит на революции. Об этом 13 октября заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».
Глава государства отметил, что ситуация в стране должна развиваться спокойно, без выбросов «негативной эмоции».
«Всё должно гарантировать интересы людей. И политическая система тоже так же стабильно развивается для того, чтобы не допустить еще какую-нибудь революцию. Мы лимит свой на революции исчерпали, нам нужна стабильная, спокойная обстановка, гарантирующая права и интересы граждан России», — заявил Путин.
Кроме того, Путин назвал преувеличением заявления Запада о том, что демократия в России умерла.
«Просто демократия понимается по-разному. Свобода слова, свобода вероисповедания, свобода организации и проведения массовых мероприятий на улицах и так далее. Вот когда в Европе и США разгоняют различные массовые мероприятия с помощью резиновых пуль и слезоточивого газа — это свобода или нет? <...> Это не очень похоже на свободу», — добавил Путин.
Ранее, 25 сентября, Путин заявил, что демократия в России развивается. Об этом свидетельствуют результаты прошедших в сентябре выборов в Госдуму РФ. Как отметил Путин, впервые с 1999 года в Госдуму прошла пятая партия. Это, по словам главы государства, сигнализирует о том, что у каждого есть шанс заявить о себе.
При этом 3 сентября Путин отметил недопустимость насильственного навязывания демократических ценностей какому-либо народу. Он отметил, что это может привести к глобальным изменениям в мировой экономике.
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