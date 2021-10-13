Путин заявил об исчерпании Россией лимита на революции

Россия исчерпала свой лимит на революции. Об этом 13 октября заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».

Глава государства отметил, что ситуация в стране должна развиваться спокойно, без выбросов «негативной эмоции».

«Всё должно гарантировать интересы людей. И политическая система тоже так же стабильно развивается для того, чтобы не допустить еще какую-нибудь революцию. Мы лимит свой на революции исчерпали, нам нужна стабильная, спокойная обстановка, гарантирующая права и интересы граждан России», — заявил Путин.

Кроме того, Путин назвал преувеличением заявления Запада о том, что демократия в России умерла.

«Просто демократия понимается по-разному. Свобода слова, свобода вероисповедания, свобода организации и проведения массовых мероприятий на улицах и так далее. Вот когда в Европе и США разгоняют различные массовые мероприятия с помощью резиновых пуль и слезоточивого газа — это свобода или нет? <...> Это не очень похоже на свободу», — добавил Путин.

Ранее, 25 сентября, Путин заявил, что демократия в России развивается. Об этом свидетельствуют результаты прошедших в сентябре выборов в Госдуму РФ. Как отметил Путин, впервые с 1999 года в Госдуму прошла пятая партия. Это, по словам главы государства, сигнализирует о том, что у каждого есть шанс заявить о себе.

При этом 3 сентября Путин отметил недопустимость насильственного навязывания демократических ценностей какому-либо народу. Он отметил, что это может привести к глобальным изменениям в мировой экономике.