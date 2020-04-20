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Путин заявил о замедлении распространения коронавируса в России

20 апреля 2020, 15:35  •  76 • В России

На совещании по эпидситуации в России 20 апреля президент Владимир Путин сообщил о замедлении распространения коронавируса в России за счет того, что в стране своевременно приняли меры. Напомним, Россия ограничила въезд всем иностранцам из неблагополучных по коронавирусу стран, после отменили авиасообщение, остались только вывозные рейсы - всех прибывших проверяют на коронавирус и дают предписание 2 недели соблюдать карантин.

Президент сказал, что власти готовы к любому развитию событий. Пока России удается не допустить резкого скачка новых случаев заражения.

- Пик заболеваемости еще в впереди, нам нужно сделать все, чтобы сгладить прохождение этого пика, - сказал глава государства.

Путин обсуждает с врачами коронавирус.Владимир Путин проводит совещание с экспертами по коронавирусу - инфекционистами и вирусологами

Поэтому в конце этой - начале следующей недели во всех региона развернут дополнительные койки. Выделены средства на закупку необходимой техники, товаров, а также средств зашиты для врачей.

- Для медработников должна быть обеспечена повышенная защита от заражения коронавирусом,- подчеркнул Владимир Путин.

В регионах ситуация относительно спокойная на фоне Москвы. Но, как сообщила Татьяна Голикова, регионы отстают от столицы по заболеваемости на 2-3 недели. Через этот срок возможен прирост новых заболевших.

Распространение коронавируса в мире: Хроника.

Путин: Распространение коронавируса в России продолжается.

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