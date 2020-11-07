Путин заявил о высоком уровне проведения выборной кампании в России

Избирательная кампания в России в 2020 году прошла на высшем уровне и с легитимным результатом. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с председателем Центризбиркома России Эллой Памфиловой.

«Вы прошли через это и сделали всё на высшем уровне, организованно, в соответствии с законом, и с людьми работали очень плотно. И результат с точки зрения легитимности выборов, конечно, очень хороший», — заявил Путин.

Российский лидер поблагодарил за работу Памфилову и всех работников избирательных комиссий. Он подчеркнул, что выборная кампания — «это всегда сложно, а в условиях пандемии — еще и опасно».

Он добавил, что Центризбирком изучает зарубежный опыт, внедряет современные технологии.

«Всегда вы стремились к достоверности результатов, повышаете скорость получения конечного результата, чтобы это не вызывало ни у кого сомнений», — отметил Путин.

В свою очередь, глава ЦИК Элла Памфилова предложила «развести» избирательный и учебный процессы.

«Надо на системно-правовом уровне все-таки развести учебный процесс и избирательный, поскольку у нас почти половина участков расположены в школах», — сказала Памфилова.

Она призвала президента обсудить ее предложение позднее.

Ранее в этот день Путин подписал закон о правительстве РФ, который предусматривает в том числе новый порядок его формирования. Согласно закону, исполнительную власть осуществляют правительство и другие федеральные органы под общим руководством президента.