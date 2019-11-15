Путин заявил о выполнении Россией поставленных задач в Сирии

Россия выполнила задачи, которые ставила перед собой в начале операции по борьбе с террористами в Сирии, заявил 14 ноября президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам БРИКС.

По его словам, каждый может оценить вклад Москвы в разгром террористов. При этом главной задачей Россия ставила недопущение проникновения на свою территорию хорошо подготовленных боевиков с опытом боевых действий.

«Нельзя утверждать, что мы решили 100% задач, но в целом да. Ту задачу, которую мы перед собой ставили, начиная операцию в Сирии, мы выполнили», — цитирует его ТАСС.

При этом президент указал, что до сих пор в лагерях на турецко-сирийской границе находятся сотни боевиков — выходцев из России и несколько тысяч из стран СНГ.

Также российский лидер выразил надежду, что при политическом процессе урегулирования ситуации в Сирии власть и оппозиция страны смогут наладить отношения.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по просьбе официального Дамаска начали оказывать помощь властям в освобождении территорий страны от боевиков.

Через два года террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) была разгромлена, а российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В настоящее время в отдельных районах продолжаются зачистки территории от отдельных групп боевиков.

На территории Сирии продолжает оказывать содействие Дамаску российская военная полиция.