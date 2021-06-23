Путин заявил о возрастании турбулентности геополитических процессов

Турбулентность геополитических процессов в настоящее время возрастает, несмотря на отдельные позитивные сигналы. Такое заявление 23 июня сделал президент России Владимир Путин.

«К сожалению, пока турбулентность геополитических процессов возрастает, даже несмотря на отдельные позитивные сигналы. Продолжается и эрозия международного права. Не прекращаются попытки использовать силу для продавливания своих интересов, укрепить собственную безопасность за счет безопасности других», — отметил президент в ходе приветствия участников Девятой Московской конференции по международной безопасности.

По словам российского лидера, проходящая в столице конференция посвящена ключевым вопросам современной военно-политической повестки.

«От их решения, от результативного поиска эффективных совместных ответов на общие вызовы зависит укрепление безопасности на планете, устойчивое развитие нашей цивилизации», — подчеркнул Путин.

Он также заявил , что Россию беспокоит наращивание инфраструктуры НАТО вблизи границ страны, а также нежелание альянса конструктивно рассматривать предложения по деэскалации напряженности. Вместе с тем российская сторона надеется на то, что «здравый смысл в конце концов возобладает».

«Разумеется, нас не может не беспокоить непрекращающееся наращивание военных потенциалов и инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, как и то, что альянс отказывается конструктивно рассмотреть наши предложения по деэскалации напряженности и снижению риска непредсказуемых инцидентов. Рассчитываем, что здравый смысл и желание развивать с нами конструктивные отношения в конце-концов возобладают», — добавил глава государства.

Накануне была опубликована статья российского лидера, где он заявил об усилении рисков новой гонки вооружений в мире из-за деградации системы европейской безопасности. Путин также назвал расширение НАТО на восток основной причиной стремительного роста взаимного недоверия на европейском континенте.

О добавил, что Россия открыта к честному созидательному взаимодействию и выступает за восстановление всеобъемлющего партнерства с Европой.

16 июня Путин заявил, что Россия не проводит военные учения у границ США, тогда как американская сторона делает это прямо сейчас.

В июне российский лидер также указывал на то, что НАТО еще в период СССР обещало не расширять альянс на восток, однако не сдержало устной договоренности. Путин задался вопросом, почему альянс расширяется на восток, к российским границам.

14 июня стало известно, что НАТО пересмотрит свою стратегическую концепцию, чтобы противостоять России и Китаю.

При этом первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что Россия готова к контактам с Североатлантическим альянсом при условии, что они будут «для дела», а не чтобы воспитывать РФ.