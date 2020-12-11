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Путин заявил о важности соответствия новых законов духу поправок к Конституции

11 декабря 2020, 21:00  •  138 • Политика
Президент России Владимир Путин заявил о важности соответствия новых законов букве и духу поправок к Конституции. Об этом российский лидер сообщил в пятницу, 11 декабря, на встрече с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным.
«На что хотел бы обратить внимание: сейчас, вы видите, Государственная дума и Совет Федерации принимают законы в развитие новых положений Конституции. Здесь, конечно, очень важно, чтобы эти федеральные законы, принимаемые Федеральным собранием, в точности соответствовали букве и духу поправок в Конституцию», — объяснил Путин.
Поправки к Конституции России были предложены Путиным в послании Федеральному собранию 15 января 2020 года.
Голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля, за них выступили 77,92% населения. Новая редакция Конституции вступила в силу 4 июля.
23 сентября Путин рассказал о сути и смысле конституционных изменений.

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