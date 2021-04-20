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Путин заявил о важности рационального использования финансов

20 апреля 2021, 01:55  •  42 • Политика
Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 апреля, в преддверии своего послания Федеральному собранию провел совещание с членами правительства, на котором подчеркнул важность рачительного отношения к госфинансам.
«Конечно, нам нужно, чтобы и результат был максимальным с точки зрения развития экономики, поддержки предприятий, поддержки людей, особенно тех людей, которые нуждаются в поддержке со стороны государства, и чтобы рачительно мы отнеслись к государственным финансам», — подчеркнул глава государства.
Кроме того, по его словам, необходимо эффективно использовать каждый рубль, чтобы он «пошел на пользу развития экономики и каждого конкретного человека», для которого будут выделены эти средства.
Ранее в этот день Путин рассказал, что в течение двух дней проводит совещания по подготовке своего послания Федеральному собранию, в том числе переговоры с премьер-министром Михаилом Мишустиным и министром финансов Антоном Силуановым.
Заслушивание послания президента Федеральному собранию состоится 21 апреля в 12:00 в центральном выставочном зале «Манеж».
11 апреля Песков сообщил о том, что мероприятие затронет вопросы о мерах поддержки и путях выхода из экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19.
Кроме того, сам Путин ранее в апреле заявил, что в послании ФС будут обозначены ориентиры социально-экономического развития РФ и преемственность целей. По его словам, он работает над посланием вместе со своей администрацией, главой российского правительства, вице-премьерами и министрами.

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