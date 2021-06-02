Путин заявил о важности появления в депутатском корпусе людей «от земли»

Президент России Владимир Путин во время встречи 2 июня с руководством партии «Единая Россия» заявил, что в депутатском корпусе должны присутствовать люди «от земли».

«В депутатском корпусе нужны люди от земли, которые чувствуют, чем живет страна, чувствуют, перед какими вызовами она стоит, и понимают, как решить задачи, которые перед Россией стоят», — сказал глава государства.

Также, по его словам, участникам праймериз партии необходимо заранее продумывать те обещания, о которых они говорят людям.

«Любой вопрос, перед тем как его вынести на публичное обсуждение, а тем более пообещать что-то людям, нужно как следует прорабатывать. Посмотреть на ресурсы, на возможность исполнить те обещания, которые формулирует та или иная политическая сила», — посоветовал он.

Российский лидер указал на то, что при условии наличия необходимых ресурсов необходимо сделать всё для того, чтобы озвученные обещания воплотить в жизнь.

Ранее в этот же день стало известно, что в предварительном голосовании «Единой России» приняли участие почти 12 млн человек.

Праймериз «Единой России» завершились по всей стране накануне. Списки кандидатов, которые будут представлять политсилу на выборах в Госдуму, утвердят 19 июня.

По словам председателя партии Дмитрия Медведева, предварительное голосование стало самым масштабным за всю историю праймериз организации. Он добавил, что организация процедуры в онлайне проходила в сложных условиях из-за пандемии и хакерских атак, однако система «прошла проверку на прочность».

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. В то же время будут организованы региональные и муниципальные выборы.