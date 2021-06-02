Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кедми о болезненном уроке Путина: Байден всё правильно понял
Кедми о беде Запада: "Осталась только дама со сковородкой, остальных уже жа...
Немцы против Украины: "Крымский мост реально существует"
"Мы будем убивать ваших детей"
Главная / Политика

Путин заявил о важности появления в депутатском корпусе людей «от земли»

02 июня 2021, 18:45  •  94 • Политика
Президент России Владимир Путин во время встречи 2 июня с руководством партии «Единая Россия» заявил, что в депутатском корпусе должны присутствовать люди «от земли».
«В депутатском корпусе нужны люди от земли, которые чувствуют, чем живет страна, чувствуют, перед какими вызовами она стоит, и понимают, как решить задачи, которые перед Россией стоят», — сказал глава государства.
Также, по его словам, участникам праймериз партии необходимо заранее продумывать те обещания, о которых они говорят людям.
«Любой вопрос, перед тем как его вынести на публичное обсуждение, а тем более пообещать что-то людям, нужно как следует прорабатывать. Посмотреть на ресурсы, на возможность исполнить те обещания, которые формулирует та или иная политическая сила», — посоветовал он.
Российский лидер указал на то, что при условии наличия необходимых ресурсов необходимо сделать всё для того, чтобы озвученные обещания воплотить в жизнь.
Ранее в этот же день стало известно, что в предварительном голосовании «Единой России» приняли участие почти 12 млн человек.
Праймериз «Единой России» завершились по всей стране накануне. Списки кандидатов, которые будут представлять политсилу на выборах в Госдуму, утвердят 19 июня.
По словам председателя партии Дмитрия Медведева, предварительное голосование стало самым масштабным за всю историю праймериз организации. Он добавил, что организация процедуры в онлайне проходила в сложных условиях из-за пандемии и хакерских атак, однако система «прошла проверку на прочность».
Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. В то же время будут организованы региональные и муниципальные выборы.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



94
Источник
Похожие новости
02 июня 2021, 03:10
Неосторожная фраза раскрыла "подкоп" под Россию: "Работают не по-детски"
02 июня 2021, 06:50
"Таки случилась перемога": Карта Украины XVIII века разбудила фантазию русских
02 июня 2021, 05:00
Протасевич заявил, что его "просто подставили"
02 июня 2021, 01:20
Судан объяснил пересмотр соглашения по базе России. Без США не обошлось
02 июня 2021, 10:30
В отмене рейсов между Россией и Германией обнаружен "очень неприятный знак"
02 июня 2021, 03:10
Германия не дала разрешение на полёт двух рейсов из России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 мая 2021, 00:10
Переговоры Путина и Лукашенко завершились на шестом часу
28 мая 2021, 01:15
"Мы сыты по горло": Африканцы призвали Россию им помочь
02 июня 2021, 06:50
"Таки случилась перемога": Карта Украины XVIII века разбудила фантазию русских
28 мая 2021, 16:50
Минск нашел действенный ответ на санкции Киева
27 мая 2021, 00:30
Главу МИД Германии возмутило "неприемлемое" решение Москвы
29 мая 2021, 13:55
США намерены компенсировать Украине запуск "Северного потока - 2"
28 мая 2021, 01:15
Украине предсказали новую войну: Её разожгут "партизаны" Зеленского
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.