Путин заявил о стремлении РФ сотрудничать с США в борьбе с киберпреступностью

Для России важно объединить с США усилия по борьбе с киберпреступностью, вместо того, чтобы «собачиться». Такое заявление в четверг, 17 июня, сделал президент РФ Владимир Путин.

«И для нас, и для них это чрезвычайно важно, вместо того, чтобы собачиться, как у нас в народе говорят, не лучше ли объединить усилия для борьбы с киберпреступностью», — отметил Путин в ходе встречи с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления.

Президент также подчеркнул, что Россия много лет предлагает США начать диалог по кибербезопасности, однако Вашингтон не идет навстречу. Вместо этого США обвиняют Россию «во всех грехах», указал Путин.

«Вот в сфере кибербезопасности сколько уже лет мы им предлагаем начать диалог на этот счет? Они же отказываются все время, только обвиняют нас во всех смертных грехах», — заявил глава государства.

Ранее в этот же день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что соглашения по кибербезопасности не были достигнуты в ходе саммита Путина и его американского коллеги Джо Байдена в Женеве 16 июня, однако констатировано понимание, что нужно запустить механизм экспертного диалога.

Путин и Байден в ходе саммита договорились начать консультации по кибербезопасности. Президент РФ обратил внимание на то, что даже по данным американских источников, большинство кибератак в мире совершаются из США, а также из Канады и Великобритании. Он также подчеркнул, что Москва дала исчерпывающие ответы по всем запросам Вашингтона по кибератакам.

Кроме того, российский лидер обратил внимание на важность вопросов кибербезопасности для мирового сообщества.

Встреча Путина и Байдена прошла 16 июня на вилле Ла-Гранж в Женеве. Сначала президенты провели переговоры в узком составе, они продлились на полчаса больше запланированных протоколом 1 часа 15 минут. После этого состоялась встреча между делегациями России и США в расширенном составе. В целом с учетом перерыва саммит занял около трех с половиной часов.