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Путин заявил о способности России реализовать проекты мирового уровня
23 декабря 2019, 21:54 • 45 • Политика
Открытие Крымского железнодорожного моста свидетельствует о способности России реализовывать проекты мирового уровня. Об этом в понедельник, 23 декабря, заявил президент России Владимир Путин.
«Вы своим талантом, настойчивостью и целеустремленностью показали, что Россия в состоянии делать такие мирового уровня инфраструктурные проекты», — сказал глава государства в ходе обращения к мостостроителям в Тамани. Об этом сообщает «Интерфакс».
Как отметил российский лидер, построенный мост стал самым большим не только в России, но по протяженности — самым большим в Европе. Глава государства подчеркнул, что подобные проекты Россия может реализовать на собственной технологической базе.
«Это вселяет практически в каждого из нас уверенность в том, что мы и другие подобного рода проекты можем и обязательно будем делать в будущем», — резюмировал он.
Объект состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и железнодорожного, который является частью линии Багерово–Вышестеблиевская. Автомобильная часть заработала в мае 2018 года.
Первые поезда из Москвы и Санкт-Петербурга отправятся в Крым 23 и 24 декабря 2019 года. В конце ноября большинство билетов на первые поезда из Москвы в Симферополь были проданы.
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