Путин заявил о создании в России системы поддержки талантливой молодежи

В России выработан и создан набор механизмов, направленных на выявление перспективной, талантливой молодежи. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, нет смысла перечислять все эти инструменты, их достаточно много.

«Может быть, взять один, два, три и на этом сосредоточиться, распространяя его на всю страну», — цитирует Путина в пятницу, 4 октября, ТАСС.

Система поиска и поддержки талантливых молодых людей работает, отметил российский лидер.

«Мне было очень приятно познакомиться с материалами по результатам этой работы», — добавил он.

Именно талантливая молодежь заставит социальные лифты работать объективно, а не «по звонку», выразил уверенность президент, открывая первое заседание наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

В конце сентября сообщалось, что Mail.ru Group совместно с ведущими техническими вузами МФТИ и МГТУ им. Н.Э. Баумана 6 октября запускают олимпиаду по программированию «Технокубок-2020» для учащихся 8–11-х классов.

Победители и призеры олимпиады смогут поступить на профильные факультеты МФТИ без экзаменов.