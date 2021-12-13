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Путин заявил о сохранении паритета с США по ядерным зарядам

13 декабря 2021, 17:15  •  68 • Политика
Россия и США сохраняют паритет по ядерным зарядам, однако по перспективным разработкам российская сторона впереди. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в фильме «Россия. Новейшая история», показанном 12 декабря в эфире телеканала «Россия 1».
«Ну и традиционно имеющийся на вооружении потенциал мы не просто модернизируем, мы вводим новые комплексы. В этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня номер один в мире», — сообщил президент РФ.
По словам Путина, со временем ряд стран будет обладать гиперзвуковым вооружением, однако РФ сможет «приятно удивить <...> партнеров». Он добавил, что с большой вероятностью в распоряжении России будут новые «средства борьбы с этим оружием».
Ранее, 20 октября, министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что американские военные начали активную работу по модернизации тактического ядерного оружия и баз его хранения в европейских странах при поддержке НАТО.
Он уточнил, что «особую озабоченность вызывает привлечение пилотов неядерных государств — членов блока к учениям по отработке вопросов применения тактического ядерного оружия».
Глава Минобороны подчеркнул, что российская сторона видит в этом прямое нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия.
В июле «Известия» писали, что российское супероружие, основанное на новых физических принципах, ждет учебно-боевая проверка. Минобороны планирует задействовать его в серии маневров. Речь идет о лазерах, сверхскоростных ракетах и робототехнике. О создании большинства образцов публично было объявлено лишь несколько лет назад, но сейчас все они либо уже испытаны, либо находятся на завершающих этапах принятия на вооружение.
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