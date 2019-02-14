|
Путин заявил о соблюдении перемирия в Сирии и призвал наладить работу конституционного комитета
14 февраля 2019, 18:09 • 15 • Политика
На встрече с лидерами Ирана и Турции президент России Владимир Путин заявил о том, что почти на всей территории Сирии соблюдается режим перемирия, а также призвал наладить работу конституционного комитета.
Практически на всей территории Сирийской Арабской Республики режим прекращения боевых действий соблюдается в полном объеме. Об этом заявил президент России Владимир Путин на трехстороннем саммите по Сирии в Сочи.
Как объяснил политик турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану и иранскому президенту Хасану Роухани, данное достижение является результатом кропотливой работы участников Астанинского процесса.
При этом Путин добавил, что теперь необходимо в самое ближайшее время запустить работу Конституционного комитета по САР.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
15
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 февраля 2019, 19:54
|
09 февраля 2019, 04:54
|
09 февраля 2019, 17:54
|
09 февраля 2019, 21:09
|
13 февраля 2019, 03:09
|
08 февраля 2019, 17:24
|
10 февраля 2019, 03:39