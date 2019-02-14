Путин заявил о соблюдении перемирия в Сирии и призвал наладить работу конституционного комитета

На встрече с лидерами Ирана и Турции президент России Владимир Путин заявил о том, что почти на всей территории Сирии соблюдается режим перемирия, а также призвал наладить работу конституционного комитета.

Практически на всей территории Сирийской Арабской Республики режим прекращения боевых действий соблюдается в полном объеме. Об этом заявил президент России Владимир Путин на трехстороннем саммите по Сирии в Сочи.

Как объяснил политик турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану и иранскому президенту Хасану Роухани, данное достижение является результатом кропотливой работы участников Астанинского процесса.

При этом Путин добавил, что теперь необходимо в самое ближайшее время запустить работу Конституционного комитета по САР.