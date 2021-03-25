Путин заявил о расширении географии поездок после выработки у него антител

Президент России Владимир Путин заявил, что после выработки у него антител на коронавирус будет расширять географию рабочих поездок, в том числе объектов культуры. Об этом он заявил 25 марта на встрече с лауреатами премии для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.

Одна из участниц встречи — директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина пригласила президента приехать в библиотеку.

«Мария Александровна, спасибо большое. Прививку, как вы знаете, я сделал. Сейчас посмотрим, какие титры и когда возникнут. Буду расширять географию посещения различных объектов, в том числе объектов культуры, библиотек и так далее. Сегодня, кстати, собираюсь съездить в новое здание одного из московских театров», — сказал Путин, поблагодарив директора библиотеки за приглашение.

Российский лидер вакцинировался от коронавируса 23 марта. В Кремле рассказывали, что в первые дни после прививки Путин исключил некоторые интенсивные физические нагрузки.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что после прививки Путин чувствует себя хорошо. Песков также указал, что вакцинация главы государства является хорошим примером для россиян.

22 марта президент назвал вакцинацию россиян от COVID-19 задачей номер один. По его словам, в России первым компонентом вакцины от коронавируса привились уже 6,3 млн человек, а 4,3 млн полностью прошли вакцинацию.

При этом Путин отмечал, что вакцинация является добровольным выбором каждого человека.

В настоящее время в России официально зарегистрировано три вакцины от коронавируса — «Спутник V» от Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова.

В Минздраве заверили в эффективности всех трех российских вакцин от коронавируса.