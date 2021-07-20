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Путин заявил о работе по началу производства вакцин в Азербайджане

20 июля 2021, 21:55  •  98 • Политика
Москва и Баку в настоящее время работают над началом производства вакцин от коронавируса в Азербайджане. Об этом 20 июля заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым в Москве.
«Мы сотрудничаем сейчас всё активнее в борьбе с коронавирусом», — сказал российский лидер.
Он отметил, что в Азербайджан Россия поставила 100 тыс. доз вакцин. Обсуждается вопрос налаживания производства препаратов в этой стране.
По словам Путина, Россия направит в ближайшее время в Баку представительную делегацию для развития сотрудничества по ряду направлений.
Экономические отношения двух стран в настоящее время восстанавливаются после пандемии коронавируса, добавил Путин.
В России в настоящий момент идет масштабная вакцинация от коронавируса, начавшаяся в январе этого года. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».
Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.
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