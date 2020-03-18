Путин заявил о "внешней угрозе" России: "Вирусы не имеют государственных границ"

Во время совещания с членами правительства РФ по теме коронавируса в России президент Владимир Путин обратил внимание на то, "как развивается в мире связанная с распространением" ситуация.

"Большинство государств уже столкнулись с последствиями. В некоторых странах (КНР или Республика Корея) ситуация меняется к лучшему, - отметил президент. - Это совершенно очевидный факт. А в Европе складывается непростая, тяжёлая обстановка".

Глава государства обратил внимание, что "в этих странах принимаются меры чрезвычайного характера". Среди них карантин, закрытие границ, отмена авиасообщения.

"Меры оправданы и продиктованы обстоятельствами", - подчеркнул Путин.

Он же отметил, что "эта внешняя угроза не могла обойти и Россию".

"Вирусы никогда не имеют никаких государственных границ", - пояснил президент.

В то же время он отметил, что "благодаря оперативным мерам, принятым заранее нам удалось сдержать массовое проникновение и возникновение заболевания в России" и "несмотря на высокий уровень опасности, в целом ситуация находится под контролем".