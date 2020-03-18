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Путин заявил о "внешней угрозе" России: "Вирусы не имеют государственных границ"
18 марта 2020, 07:35 • 66 • Политика
Президент России Владимир Путин назвал распространение коронавируса "внешней угрозой" России. "Вирусы никогда не имеют никаких государственных границ", - отметил глава государства.
Во время совещания с членами правительства РФ по теме коронавируса в России президент Владимир Путин обратил внимание на то, "как развивается в мире связанная с распространением" ситуация.
"Большинство государств уже столкнулись с последствиями. В некоторых странах (КНР или Республика Корея) ситуация меняется к лучшему, - отметил президент. - Это совершенно очевидный факт. А в Европе складывается непростая, тяжёлая обстановка".
Глава государства обратил внимание, что "в этих странах принимаются меры чрезвычайного характера". Среди них карантин, закрытие границ, отмена авиасообщения.
"Меры оправданы и продиктованы обстоятельствами", - подчеркнул Путин.
Он же отметил, что "эта внешняя угроза не могла обойти и Россию".
"Вирусы никогда не имеют никаких государственных границ", - пояснил президент.
В то же время он отметил, что "благодаря оперативным мерам, принятым заранее нам удалось сдержать массовое проникновение и возникновение заболевания в России" и "несмотря на высокий уровень опасности, в целом ситуация находится под контролем".
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