Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Я был в бешенстве»: мужчина добивается компенсации от врачей за ампутированный ...
Путин отправил прокуроров в магазин
Монтян рассказала, когда галичане поклянутся в верности Путину
Обещанный «сюрприз» националистов на марше в Киеве обернулся провалом
Главная / Политика

Путин заявил о "внешней угрозе" России: "Вирусы не имеют государственных границ"

18 марта 2020, 07:35  •  66 • Политика
Президент России Владимир Путин назвал распространение коронавируса "внешней угрозой" России. "Вирусы никогда не имеют никаких государственных границ", - отметил глава государства.
Во время совещания с членами правительства РФ по теме коронавируса в России президент Владимир Путин обратил внимание на то, "как развивается в мире связанная с распространением" ситуация.
"Большинство государств уже столкнулись с последствиями. В некоторых странах (КНР или Республика Корея) ситуация меняется к лучшему, - отметил президент. - Это совершенно очевидный факт. А в Европе складывается непростая, тяжёлая обстановка".
Глава государства обратил внимание, что "в этих странах принимаются меры чрезвычайного характера". Среди них карантин, закрытие границ, отмена авиасообщения.
"Меры оправданы и продиктованы обстоятельствами", - подчеркнул Путин.
Он же отметил, что "эта внешняя угроза не могла обойти и Россию".
"Вирусы никогда не имеют никаких государственных границ", - пояснил президент.
В то же время он отметил, что "благодаря оперативным мерам, принятым заранее нам удалось сдержать массовое проникновение и возникновение заболевания в России" и "несмотря на высокий уровень опасности, в целом ситуация находится под контролем".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



66
Источник
Похожие новости
17 марта 2020, 20:35
Лукашенко нахально попёр на Мишустина. Премьер – не Медведев, ответит по закону
17 марта 2020, 20:35
После провала в ООН Любовь Соболь решила стать депутатом Госдумы
18 марта 2020, 02:35
Деньги сочтены: Госдума ужесточает требования к американским НКО
17 марта 2020, 20:35
Путин дает поручения по карантину правительству: трансляция заседания по коронавирусу
17 марта 2020, 22:35
В Кремле заявили о возможном переносе референдума
17 марта 2020, 22:35
Мировые биржи могут закрыть на 2 недели из-за коронавируса - Марат Баширов
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 марта 2020, 08:30
«Запад не оставил иного выбора»: к каким последствиям привела полная приостановка Россией действия ДОВСЕ
13 марта 2020, 15:35
"Пойманы с поличным": Китай обвинил США в занесении коронавируса. Эксперты подтверждают версию биооружия
14 марта 2020, 03:35
Германия готова к гибели 1 млн человек, в США мечтают об апокалипсисе. Коронавирус из первых уст
12 марта 2020, 02:35
Саудовская Аравия проиграет в "нефтяной войне" с Россией: Forbes назвал три причины
17 марта 2020, 16:00
Путин отправил прокуроров в магазин
14 марта 2020, 14:35
Бесконечная Арктика, но нашли… как? Русские поставили в тупик американских военных
17 марта 2020, 07:35
В правительстве Мишустина ответили на провокационные заявления Лукашенко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.