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Путин заявил о проблемах с выполнением поручения по детскому кешбэку

19 мая 2021, 18:20  •  60 • Политика
Президент России Владимир Путин заявил о проблемах с выполнением поручения по детскому туристическому кешбэку. Об этом он сказал на совещании с правительством по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию в среду, 19 мая.
«В послании была поставлена задача продлить до конца года программу возврата части расходов граждан на туристические поездки, в том числе она должна действовать в летние каникулы для молодых людей — финалистов и победителей олимпиад, волонтерских и творческих конкурсов. А для ребят, которые направляются на отдых в лагерь, будет возвращена половина стоимости путевки», — напомнил Путин.
Он отметил, что видит в реализации программы детского туристического кешбэка проблемы.
«Начинается сезон летних отпусков, многие семьи выбирают или уже определили, куда поедут отдыхать, в какой летний лагерь отправят своих детей. Конечно, один из ключевых вопросов здесь — это стоимость отдыха, людям надо понимать, какую поддержку здесь окажет государство», — подчеркнул президент РФ.
Российский лидер добавил, что все решения по программе уже должны быть приняты. Он попросил правительство доложить, как реализовано это поручение и как продвигается новый национальный проект по развитию туризма, а также как выстраиваются отношения с бизнесом по укреплению внутреннего туризма.
Ранее, 13 мая, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала инициативу правительства России направить 5 млрд рублей на реализацию идеи детского туристического кешбэка. Депутат напомнила, что в последний раз помощь из федерального бюджета на детский отдых поступала в 2016 году.
21 апреля Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию рассказал о необходимости продлить программу туристического кешбэка до конца 2021 года. Также он предложил возвращать родителям 50% стоимости путевки детей в летние лагеря.
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