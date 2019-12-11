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Путин заявил о праве граждан высказывать свое мнение законными средствами

11 декабря 2019, 01:09  •  35 • Политика
Все граждане имеют право высказывать свою точку зрения законными средствами. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
По словам главы государства, нельзя допустить, чтобы за броском пластикового стаканчика в сотрудников правоохранительных органов полетели бутылки, передает «Интерфакс».
«Я вам хочу сказать, и мы с вами это видим, да во всем мире это происходит. Чем мы здесь отличаемся? Посмотрите, что во Франции сейчас происходит. А в США что происходит постоянно, в других странах?» — сказал Путин на заседании.
Главе государства возразил режиссер Александр Сокуров, затронувший в ходе встречи проблему осужденных за участие в массовых акциях протеста. Как он отметил, в ходе митингов в России молодые люди не мародерствуют, ничего не рушат, не сокрушают, не жгут магазины и пока отличаются известной деликатностью.
Путин отметил, что Сокуров прав, и это «пока еще». По словам главы государства, если не принимать мер, то потом протестующие начнут и стрелять, и громить магазины.
Несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы прошла 27 июля. В несанкционированном митинге участвовало более 3,5 тыс. человек. Более 1 тыс. человек были задержаны. СК возбудил несколько уголовных дел, они были объединены в одно производство. После этого были арестованы 13 человек.
6 декабря Кунцевский суд Москвы признал участника несанкционированной акции 27 июля Егора Жукова виновным в призывах к экстремизму. Он приговорен к трем годам условно.

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