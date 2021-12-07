Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Яков Кедми показал, как русские могут отплатить США "за подлость и мерзость...
В Индии "исчез" коронавирус: Страну с населением 1,4 млрд человек спас...
«Полный абсурд»: почему в Европарламенте выдвинули новое условие для «сворачиван...
США пошли на беспрецедентное разглашение данных разведки о России
Главная / Политика

Путин заявил о попытках сил на Западе развалить Россию вслед за СССР

07 декабря 2021, 22:25  •  194 • Политика
Определенные силы на Западе после распада СССР пытались развалить и Россию, заявил президент РФ Владимир Путин в анонсе документального фильма «Россия. Новейшая история» на канале «Россия 1».
Фильм посвящен 30-летию с момента распада Советского Союза. В нем Путин также сообщил о сложностях, с которыми сталкивается глава государства при принятии рискованных решений. Даже в таких случаях главное — действовать исключительно в интересах российского народа, отметил Путин. По его словам, именно такая стратегия позволяет делать правильный выбор.
В июне российский лидер отмечал, что восстанавливать Советский Союз бессмысленно и нецелесообразно. Он также напомнил, что, когда распался СССР, его ядро — историческая Россия — потеряло почти половину промышленного потенциала, своей экономики, примерно столько же населения и значительную часть территории, важной в промышленном и экономическом смысле и с развитой инфраструктурой, в которую столетиями вкладывала свои ресурсы.
15 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о распаде СССР. По его словам, это было принудительным развалом. По его мнению, в развале страны виновны первый президент России Борис Ельцин и президент СССР Михаил Горбачев.
Как сказал Лукашенко, личные отношения и борьбу за власть нельзя переносить на всю страну. Он указал, что Беловежская пуща стала случайным местом распада СССР и продемонстрировала «неспособность того руководства Союза управлять страной».
В 2005 году Владимир Путин охарактеризовал развал СССР как крупнейшую геополитическую катастрофу прошлого столетия.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



194
Источник
Похожие новости
07 декабря 2021, 01:25
Европа уже шатается, немцам не до России: Политолог Рар о проблемах "светофора"
07 декабря 2021, 16:35
План Путина сработал: США угодили в собственную санкционную ловушку
07 декабря 2021, 18:20
Путин двумя словами оценил переговоры с Байденом
07 декабря 2021, 06:40
"Кремлю должно быть ясно": Депутат бундестага рассказал об ультиматуме за закрытыми дверями
07 декабря 2021, 04:55
Западные державы просят Россию вернуться к переговорам с Украиной ради мира в Европе
07 декабря 2021, 16:35
"Сдали Зелю": Associated Press насмешило пользователей фотографией президента Украины
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 декабря 2021, 04:55
В Индии "исчез" коронавирус: Страну с населением 1,4 млрд человек спасло ко...
07 декабря 2021, 01:25
Европа уже шатается, немцам не до России: Политолог Рар о проблемах "светофора&q...
07 декабря 2021, 16:35
План Путина сработал: США угодили в собственную санкционную ловушку
07 декабря 2021, 01:25
В Киеве призывают разорвать дипотношения с Канадой и ввести санкции из-за «перехода н...
07 декабря 2021, 18:20
Путин двумя словами оценил переговоры с Байденом
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 декабря 2021, 20:00
"Такого ещё не было": Нуланд пригрозила России суровым наказанием
04 декабря 2021, 01:05
Аналитик об угрозе новой санкционной меры против России: "Это было бы фатально"
01 декабря 2021, 23:30
Скабеева обратила внимание на интересную деталь акции протеста в Киеве - видео
04 декабря 2021, 01:05
К чему приведёт признание Крыма Белоруссией: Политолог назвал худший сценарий
05 декабря 2021, 19:05
На Украине заявили о правах на Сибирь и Дальний Восток
01 декабря 2021, 02:30
Путин повысил ставки в игре с Западом: Попов о фразе президента России об Украине и Донбассе
01 декабря 2021, 00:45
Представитель России ответил на возмущение США: "Мы в этом не видим проблемы"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.