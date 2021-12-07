Путин заявил о попытках сил на Западе развалить Россию вслед за СССР

Определенные силы на Западе после распада СССР пытались развалить и Россию, заявил президент РФ Владимир Путин в анонсе документального фильма «Россия. Новейшая история» на канале «Россия 1».

Фильм посвящен 30-летию с момента распада Советского Союза. В нем Путин также сообщил о сложностях, с которыми сталкивается глава государства при принятии рискованных решений. Даже в таких случаях главное — действовать исключительно в интересах российского народа, отметил Путин. По его словам, именно такая стратегия позволяет делать правильный выбор.

В июне российский лидер отмечал, что восстанавливать Советский Союз бессмысленно и нецелесообразно. Он также напомнил, что, когда распался СССР, его ядро — историческая Россия — потеряло почти половину промышленного потенциала, своей экономики, примерно столько же населения и значительную часть территории, важной в промышленном и экономическом смысле и с развитой инфраструктурой, в которую столетиями вкладывала свои ресурсы.

15 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о распаде СССР. По его словам, это было принудительным развалом. По его мнению, в развале страны виновны первый президент России Борис Ельцин и президент СССР Михаил Горбачев.

Как сказал Лукашенко, личные отношения и борьбу за власть нельзя переносить на всю страну. Он указал, что Беловежская пуща стала случайным местом распада СССР и продемонстрировала «неспособность того руководства Союза управлять страной».

В 2005 году Владимир Путин охарактеризовал развал СССР как крупнейшую геополитическую катастрофу прошлого столетия.