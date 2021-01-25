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Путин заявил о попытках извне помешать гражданскому авиастроению в РФ

25 января 2021, 19:00  •  238 • Политика
Развитию российского гражданского авиастроения пытаются мешать из-за границы. Об этом в понедельник, 25 января, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с учащимися вузов по случаю Дня студента
«Гражданское авиастроение сейчас развивается», — напомнил российский лидер.
В пример он привел создание среднемагистрального самолета МС-21. Но России «чуть ли не на каждом шагу палки в колеса вставляют там с помощью тех же санкций», отметил он.
«Мы постепенно, постепенно, даже если что-то приходится там вправо сдвигать по графику производства, всё равно делаем и будем это делать. Причем делать будем успешно», — подчеркнул глава государства.
Эта отрасль является не только высокотехнологичной, но и сразу создает такие же рабочие места в смежных отраслях, добавил Путин.
В декабре 2020 года госкорпорация «Ростех» опубликовала видеозапись первого полета нового российского пассажирского самолета Ил-114-300, который состоялся на аэродроме в Жуковском. В небо лайнер подняли новые российские двигатели ТВ7-117СТ-01 разработки и производства ОДК (входит в «Ростех»). Турбовинтовой двигатель создан на санкт-петербургском предприятии АО «ОДК-Климов».
Ил-114-300 предназначен для местных воздушных линий. Самолет рассчитан на 60 пассажиров.
Тогда же «Ростех» опубликовала видео первого полета нового самолета МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14. Постройка опытного самолета МС-21-310 была завершена 10 ноября. Этот среднемагистральный самолет обладает вместимостью 169 пассажиров.

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