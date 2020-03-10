Путин заявил о пользе поправок в Конституцию для страны и общества

Поправки в Конституцию нужны, они будут полезны для России и общества. Об этом в ходе выступления в Государственной думе заявил президент России Владимир Путин.

«Эти поправки давно назрели, они нужны и, убежден, будут полезны для страны, для общества и для наших граждан, потому что они направлены на то, чтобы укрепить наш суверенитет, наши традиции и наши ценности, то, что составляет основу нашей жизни, на то, чтобы конкретизировать социальные гарантии наших граждан, а значит, полнее раскрыть социальный характер нашего государства, в целом создать условия для уверенного, поступательного, эволюционного развития России на длительную историческую перспективу», — сказал глава государства.

О том, что президент приедет в Госдуму и выступит перед депутатами, сообщил ранее во вторник спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

В этот день нижняя палата парламента начала рассмотрение во втором чтении законопроекта об изменении Основного закона страны. Так, депутат Александр Карелин заявил о намерении внести поправку о досрочных парламентских выборах, согласно которой Госдума сможет двумя третями голосов сократить срок своих полномочий, после чего президент будет иметь возможность назначить новые парламентские выборы. Соответствующий документ уже внесен на рассмотрение.

Депутат Валентина Терешкова предложила снять ограничения на количество президентских сроков и позволить действующему главе государства избираться вновь.