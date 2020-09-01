Путин заявил о пользе киберспорта и дал школьникам обещание

Российский лидер Владимир Путин в ходе Всероссийского открытого урока ответил на вопрос, посвящённый киберспорту среди школьников.

К президенту обратились с просьбой поручить организацию соответствующих соревнований в учебных заведениях. Глава государства заметил, что не видит никаких препятствий для этого.

По его мнению, каким-то образом ограничивать эту сферу бессмысленно. Тем более если речь идёт о современных детях. Запрещать им заниматься киберспортом практически невозможно и, более того, вредно, считает Путин.

Если правильно этот процесс организован, он, безусловно, является в высшей степени полезным, - заметил лидер России.

В связи с этим он пообещал оказать содействие школам по этому вопросу. Он выразил надежду, что это поможет развитию киберспорта в России и в дальнейшем позволит большему количеству представителей РФ принимать участие в соответствующих международных соревнованиях.