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Путин заявил о пользе киберспорта и дал школьникам обещание

01 сентября 2020, 16:30  •  16 • Политика
Российский лидер Владимир Путин заявил о пользе киберспорта и дал школьникам обещание. К президенту обратились с просьбой поручить организацию соответствующих соревнований в учебных заведениях. В ответ он пообещал оказать содействие школам по этому вопросу.
Российский лидер Владимир Путин в ходе Всероссийского открытого урока ответил на вопрос, посвящённый киберспорту среди школьников.
К президенту обратились с просьбой поручить организацию соответствующих соревнований в учебных заведениях. Глава государства заметил, что не видит никаких препятствий для этого.
По его мнению, каким-то образом ограничивать эту сферу бессмысленно. Тем более если речь идёт о современных детях. Запрещать им заниматься киберспортом практически невозможно и, более того, вредно, считает Путин.
Если правильно этот процесс организован, он, безусловно, является в высшей степени полезным, - заметил лидер России.
В связи с этим он пообещал оказать содействие школам по этому вопросу. Он выразил надежду, что это поможет развитию киберспорта в России и в дальнейшем позволит большему количеству представителей РФ принимать участие в соответствующих международных соревнованиях.

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