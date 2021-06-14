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Путин заявил о поддержке Россией борьбы афроамериканцев за свои права

14 июня 2021, 21:20  •  58 • Политика
В России еще с советских времен с пониманием относились к борьбе афроамериканцев за свои права. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу NBC, полная версия которого опубликована на сайте Кремля 14 июня.
Говоря о движении Black Lives Matter, глава государства отметил, что внутриполитически движение было использовано одной из политических сил в ходе предвыборной борьбы. Борьба афроамериканцев за свои права имеет определенные корни, добавил он.
«Но в то же время, какими бы благородными целями кто-то ни руководствовался, если это переходит в какие-то крайности, приобретает какие-то элементы экстремизма, мы, конечно, не можем этого приветствовать», — заключил президент РФ.
В США полицейский Дерек Шовин 25 мая 2020 года при задержании афроамериканца Джорджа Флойда применил удушающий прием, в результате чего мужчина скончался. После его смерти в стране произошли массовые протесты и беспорядки под девизом Black Lives Matter.
Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, в том числе Вашингтоне и Нью-Йорке, вводился комендантский час.
20 апреля 2021 года присяжные в суде Миннеаполиса признали Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда по всем трем пунктам обвинения.
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