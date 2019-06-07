Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В нас вливаются Азаров, Янукович, Ахметов и Коломойский
А ребёнку как она компенсирует: Соловьёв после скандала с Соболь напомнил неудоб...
Рада игнорирует Зеленского и правда о референдуме в Крыму. Вечер с Соловьевым от...
Мэй развалила Британию без помощи России
Главная / Политика

Путин заявил о первой жертве мировой войны цифровой эпохи

07 июня 2019, 17:39  •  109 • Политика
Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на ПМЭФ-2019 заявил о первой жертве мировой войны цифровой эпохи. А также добавил, что США пытаются распространить свою юрисдикцию на весь мир, что неправильно.
В ходе своей речи на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент России Владимир Путин подчеркнул, что "Huawei пытаются не просто потеснить, а вытолкнуть" с международного рынка. Подобное и есть "первая мировая война наступающей цифровой эпохи", полагает президент России.
Добавим, ранее представители компании Facebook заявили, что на новых телефонах Huawei приложение их социальной сети устанавливаться не будет. Мера касается всех телефонов, которые пока находятся на заводах Huawei. Старые версии приложение поддерживают.
Россия также сталкивается с ограничениями. Например, в случае с "Северным потоком - 2", продолжил Путин. Подобная разрушительная тенденция вседозволенности поразила многие рынки.
Отдельно Путин высказался и о США, которые распространяют свою юрисдикцию на весь мир. Путин подчеркнул, что их действия противоречат логике нормального межгосударственного общения.
"Сегодня перед нами возникают два сценария дальнейшего хода событий. Первый - это перерождение универсалистской модели глобализации, превращение ее в пародию, в карикатуру на саму себя. Когда общие международные правила будут отменяться законами, административными и судебными механизмами одной страны или группы влиятельных государств, как поступают сегодня, я с сожалением это констатирую, Соединенные Штаты, распространяя свою юрисдикцию на весь мир", - сказал президент России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



109
Источник
Похожие новости
06 июня 2019, 22:09
Без шуток: Путин не боится выхода Трампа из СНВ-III
06 июня 2019, 22:09
На один Telegram нашелся один Tinder: Власти России показали готовность к взаимовыгодному диалогу
07 июня 2019, 17:39
Вседозволенность - вот причина: Путин о торпедирующих "Северный поток - 2"
06 июня 2019, 22:09
Кучма опомнился спустя 5 лет: "Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ"
07 июня 2019, 14:24
Собчак поместила себя в центр Тайной вечери с провокационным комментарием
07 июня 2019, 01:24
"Неприемлемые риски для США": В Пентагоне заявили, что будут дальше давить на Анкару из-за С-400
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 июня 2019, 04:39
"Коллегу" Петрова и Боширова "разоблачили" французские и швейцарс...
07 июня 2019, 04:39
В Чёрном море будут большие проблемы: Как США просмотрели угрозу со стороны Ту-22М3М
07 июня 2019, 07:54
Французы ответили на вопрос, нужно ли было приглашать Путина на 75-летие высадки союз...
07 июня 2019, 01:24
"Гнилой гриб " пророс на версии о крушении MH17: Разоблачения авиакатастр...
07 июня 2019, 01:24
«Запад хотел пошушукаться»: Путин о праздновании в Нормандии
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 июня 2019, 09:39
Мэр Харькова сделал смелое предложение Киеву о переговорах с Россией: "Мы должны покаяться"
05 июня 2019, 03:54
Зеленский взялся за "Северный поток - 2": Лидеры Украины и Польши выдвинули претензию России
01 июня 2019, 15:24
Кедми в четырех пунктах описал тотальную войну против России: "Надвигается катастрофа!"
01 июня 2019, 02:24
На созванном Зеленским первом собрании СНБО Украины не досчитались одного
06 июня 2019, 09:09
Россия "сбила с ног" энергетику Эстонии - СМИ
07 июня 2019, 04:39
В Чёрном море будут большие проблемы: Как США просмотрели угрозу со стороны Ту-22М3М
05 июня 2019, 23:09
Порошенко обратился к Зеленскому с требованием о блокаде Донбасса
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.