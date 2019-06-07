Путин заявил о первой жертве мировой войны цифровой эпохи

В ходе своей речи на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент России Владимир Путин подчеркнул, что "Huawei пытаются не просто потеснить, а вытолкнуть" с международного рынка. Подобное и есть "первая мировая война наступающей цифровой эпохи", полагает президент России.

Добавим, ранее представители компании Facebook заявили, что на новых телефонах Huawei приложение их социальной сети устанавливаться не будет. Мера касается всех телефонов, которые пока находятся на заводах Huawei. Старые версии приложение поддерживают.

Россия также сталкивается с ограничениями. Например, в случае с "Северным потоком - 2", продолжил Путин. Подобная разрушительная тенденция вседозволенности поразила многие рынки.

Отдельно Путин высказался и о США, которые распространяют свою юрисдикцию на весь мир. Путин подчеркнул, что их действия противоречат логике нормального межгосударственного общения.

"Сегодня перед нами возникают два сценария дальнейшего хода событий. Первый - это перерождение универсалистской модели глобализации, превращение ее в пародию, в карикатуру на саму себя. Когда общие международные правила будут отменяться законами, административными и судебными механизмами одной страны или группы влиятельных государств, как поступают сегодня, я с сожалением это констатирую, Соединенные Штаты, распространяя свою юрисдикцию на весь мир", - сказал президент России.