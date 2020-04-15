Путин заявил о новых мерах поддержки – кому дадут денег. Прямая речь

"Сегодняшнее совещание будет посвящено вопросам поддержки экономики, бизнеса, занятости и доходов граждан в условиях борьбы с эпидемией коронавируса. Правительство уже подготовило и реализует ряд мер на этом направлении. Вместе с тем, мы договаривались, что по мере развития ситуации будем принимать дополнительные шаги. В этой связи, считаю, что в перечень наиболее пострадавших отраслей, а это, напомню, предприятия малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания, туризма, гостиничного дела, следует добавить малые и средние компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами. У них также хватает сейчас проблем. И главное, прошу включить в программу поддержки экономики и бизнеса следующие системные, подчеркну, согласованные со всеми ведомствами решения.

Первое. Предлагаю предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей, подчеркну, дополнительно к уже принятым мерам поддержки, прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства. Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих, самых неотложных задач. В том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае. Объём поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учётом общей численности её работников по состоянию на 1 апреля текущего года. Исходя из суммы в 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц. Обращение за такой помощью должно быть простым и удобным для бизнеса. С возможностью дистанционной подачи заявки. Без очередей и спешки.

Поэтому прошу правительство предусмотреть, что направить такую заявку можно было бы в течение месяца, начиная с 1 мая. Единственное обязательное условие и требование к компании – максимальное сохранение занятости, на уровне не менее 90% от штатной численности на 1 апреля. Если такое требование реально на деле выполняется, а правительство в состоянии это проконтролировать, то финансовая поддержка от государства за апрель поступит на счёт организации, начиная с 18 мая. Соответственно, средства за май придут в июне.

Второе. Правительство уже предложило программу беспроцентных кредитов на выплату заработной платы. Срок таких кредитов – 6 месяцев. Однако практика показала, что эта мера поддержки рынка труда работает неэффективно. Получить кредит трудно, банки неохотно идут навстречу заёмщикам. В этой связи, считаю, что не менее 75% объёма таких зарплат, или зарплатных кредитов, точнее, должно быть обеспечено гарантиями Внешэкономбанка. Что позволит снизить риски для коммерческих банков, а значит, повысить доступность кредитных ресурсов. Необходимо также расширить применение такой меры поддержки. Дать возможность пользоваться этими кредитами средним и крупным предприятиям в пострадавших секторах экономики. С тем, чтобы компании не увольняли людей и не копили зарплатные долги перед своими работниками.

Третье. Что касается системообразующих предприятий, прошу правительство доработать их список, причём на основе внятных, чётких, объективных критериев. В нём должны быть предприятия, исключительно важные для всей национальной экономики. Для этих компаний, а в проект решения правительства уже вошло более тысячи именно крупных предприятий, составляющих основу экономики страны, предлагаю также предусмотреть новый специальный кредитный продукт. Речь о льготных кредитах на пополнение оборотных средств. А это те средства, которые необходимы предприятиям для закупки сырья и комплектующих, для выплаты авансов поставщикам. Такая поддержка даст возможность сохранить ритмичную работу не только самим системообразующим предприятиям, но и их партнёрам. То есть мы поддержим занятость и выплаты зарплат сотрудникам по всей кооперационной цепочке. Ставка по таким кредитам будет субсидироваться государством, в размере ключевой ставки Банка России. То есть реальная стоимость кредита для предприятий сегодня будет на 6% ниже относительно нынешней рыночной ставки. Кроме того, половина кредита будет обеспечена госгарантиями Министерства финансов России. Что также даст дополнительные стимулы банкам выдавать такие кредиты, минимизируя риски для банковской системы.

Фото: State Duma Russia/Globallookpress.

Четвертое. Уже говорил о необходимости дополнительной финансовой помощи регионам. Их доходы сейчас по разным причинам просели. А ведь на регионы, на региональный уровень, где разворачивается большая работа по поддержке экономики и граждан, приходится большая нагрузка. И у субъекта Федерации должны быть для этого необходимые ресурсы. Поэтому предлагаю дополнительно направить 200 миллиардов рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов. Причём у субъекта Федерации должна быть возможность гибко использовать эти средства. Направлять их на реализацию своих региональных мер поддержки занятости и деловой активности, на выплату пособий и зарплат бюджетникам, решение самых неотложных социальных вопросов и помощь людям.

Уважаемые коллеги, вновь повторю – ситуация динамично меняется. Прошу правительство вместе с регионами, деловыми объединениями постоянно оценивать эффективность и достаточность принимаемых мер. Очевидно, что потребуются и новые решения. Причём как по экономике в целом, так и по отдельным отраслям. Такие решения нужно готовить уже сейчас. Консолидировать необходимые ресурсы.

Мы много раз уже на эту тему с вами говорили. На прошлой неделе, вы знаете, мы рассмотрели ситуацию в оборонно-промышленном комплексе и ракетно-космической отрасли. Завтра посвятим отдельное совещание положению дел в строительной индустрии. В ближайшее время обсудим меры поддержки автопрома и сельского хозяйства, ЖКХ, лёгкой промышленности, авиастроения, других отраслей.

Мы знаем, с серьёзными трудностями сталкивается сейчас сектор авиаперевозок. В качестве экстренной, неотложной меры считаю необходимым направить на поддержку авиационных компаний более 23 миллиардов рублей. В том числе эти средства пойдут на лизинг авиационной техники, на пополнение оборотных средств, на выплату заработных плат, оплату стоянки воздушных судов. В целом, по каждому из базовых опорных секторов экономики прошу оперативно проработать и представить конкретный план действий. В том числе по поддержке программ импортозамещения в промышленности. Давайте перейдем к повестке дня".