Путин заявил о невмешательстве России в торговый спор Китая и США

У России нет никаких причин вмешиваться в торговый спор Китая и США. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью телекомпании «Мир».

«С точки зрения здравого смысла нам нет никакого резона вмешиваться в этот переговорный процесс», — сказал российский лидер.

«Идет спор между крупнейшими экономиками мира. И там очень много специфических вопросов, связанных с текущей работой двух государств», — отметил он.

Симпатия Москвы в данном споре остается на стороне ее стратегических партнеров, отметил глава государства. Россия рассчитывает на торжество здравого смысла при разрешении данного вопроса, поделился президент РФ.

«Надеюсь на «двадцатке» (саммит G20 — Ред.) в том числе с участием США, выйдем на конструктивное решение для сотрудничества в экономике», — добавил президент РФ.

Саммит G20 пройдет в японской Осаке 28–29 июня.

15 мая президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. Министерство торговли США объявило тогда, что внесет Huawei и связанные с ней компании в свой черный список. К настоящему времени с китайской корпорацией частично приостановили сотрудничество такие гиганты, как японская Panasonic и американская Google.

7 июня в связи с продолжающейся торговой войной между США и КНР компания Facebook запретила предустановку на новых смартфонах Huawei своего приложения. Запрет распространяется также соцсеть Instagram и мессенджер WhatsApp.

Ранее 11 июня стало известно, что Huawei рассматривает возможность замены приложений Google на российское ПО. В компании допускают и использование российской операционной системы «Аврора».

Торговая война между Китаем и Соединенными Штатами продолжается с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов товаров из Китая общим объемом на $34 млрд в год. Пекин в ответ принял зеркальные меры.

С 10 мая Вашингтон в очередной раз поднял пошлины на китайскую продукцию объемом в $200 млрд. Причиной стало якобы неполное выполнение властями КНР достигнутых ранее договоренностей. В ответ на это с 1 июня Пекин повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок $60 млрд.