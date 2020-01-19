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Путин заявил о необходимости сохранения правды о Второй мировой войне

19 января 2020, 23:54  •  15 • Политика
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия должна сделать всё, чтобы правда о событиях Второй мировой войны не забывалась. Об этом 19 января пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова главы государства в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».
Комментируя попытки исказить достоверную историю, Путин отметил, что Россия «никому ничего не должна доказывать», — вместо этого, по мнению президента, необходимо «противопоставить (…) объективную информацию, которой у нас достаточно».
Путин также напомнил о создании центра архивных документов и фотоматериалов, которые на долгие годы «не дадут никому возможности извращать историю, чтобы достигать каких-то своих конъюнктурных политических сиюминутных целей, наносить ущерб памяти нашего народа, памяти наших отцов, дедов, которые отдали свои жизни в борьбе с нацизмом».
«Потому что, как показывает жизнь, всё забывается, всё стирается, а это мы не можем позволить никому стереть и не позволим», — подытожил глава государства.
Днем ранее, 18 января, Путин пообещал и дальше обеспечивать поддержку поисковых отрядов и объединений, объяснив, что поисковые работы — это тяжелая и зачастую опасная деятельность, поскольку поисковикам приходится работать на территориях, где разворачивались боевые действия.

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